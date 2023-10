Après la claque reçue par l'OL à l'extérieur, Laurent Mortel s'en est pris à ses joueuses. L'entraîneur de l'ASSE estime que le plan n'a pas été respecté.

ASSE : L'OL féminin ne fait qu'une bouchée des Vertes

C'était le risque. En déplacement sur le terrain d'honneur Gérard Houllier, les Vertes de Laurent Mortel ne pouvaient espérer qu'un exploit contre les Fenottes de Sonia Bompastor. Malheureusement, il n'a pas eu lieu. L'OL féminin n'a fait qu'une bouchée de son rival, promu en D1 Arkema cette saison. Le score est déjà en faveur du club rhodanien au bout de 15 minutes : Vanessa Gilles ouvre la marque après un joli coup franc de Melchie Dumornay.

Une fois l'avantage pris, les doubles championnes de France en titre se sont lâchées. Une minute après Gilles, Eugénie Le Sommer fait le break sur une nouvelle passe décisive de Dumornay, très en forme dans cette rencontre. L'attaquante de l'Équipe de France signera un doublé à la 26ème minute, portant le score à 4-0 après un but de Lindsey Horan (3-0, 23'). L'internationale américaine se fera aussi particulièrement remarquer, avec un triplé (79', 85'). Au final, les Fenottes battent leurs adversaires 6-0. Une victoire facile qui leur permet de reprendre la tête de la D1 Arkema après 4 journées.

Laurent Mortel : « L’équipe de Saint-Étienne n’était pas en place »

Si l'OL féminin maintient le cap dans son objectif de titre, Laurent Mortel fulmine. L'entraîneur de l'ASSE féminin n'a pas réussi à inculquer son plan de jeu à ses joueuses, qui ont rapidement déjoué. « Je pense qu’on n'a pas été présent, on est passé à côté de notre première mi-temps, on n’a pas réussi à rester fidèle à nos principes en restant bien regroupés. [...] On perdait trop vite les ballons. [...] L’équipe de Saint-Étienne n’était pas en place ce soir » a-t-il analysé après la rencontre.

Au classement, les Vertes se retrouvent dernières avec un petit point au compteur. Un bilan qui peut paraître alarmant pour la suite, mais pas pour Laurent Mortel : « On va digérer ce début de championnat. On savait que Montpellier, Paris et Lyon c’était très compliqué de prendre des points. Nous en avons pris un lors du nul face à Montpellier (1-1). On aurait aimé faire mieux mais comme j’ai dit aux filles, je vais retenir ce qu’on a fait contre Paris et Montpellier, à mon sens ce n’était pas un hasard » veut-il croire. La mission maintien se poursuivra avec la réception du Havre AC féminin, promu la saison dernière, samedi prochain.