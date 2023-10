Une possible montée de l’ASSE et une éventuelle descente de l’OL hantent les supporters de Lyon. Leur pire cauchemar ? Un match en barrage.

L'OL relégable en Ligue 2, l'ASSE vers un retour en Ligue 1

Relégué en Ligue 2 en mai 2022, l’ASSE avait échoué dans sa première tentative de revenir directement en Ligue 1. Cette saison encore, le club ligérien tente de retrouver l’élite. Et il est sur la bonne voie en ce début d’exercice. Saint-Etienne est bien placé dans le top 5, à 2 points du podium et à 4 points du leader, dans la course pour la montée. Le championnat est certes encore long, mais les Verts montrent des signaux positifs qui convergent vers leur objectif. Ils sont invaincus depuis les défaites concédées lors des deux premières journées de Ligue 2.

L’ASSE est ainsi sur une série de 6 victoires et 3 nuls. À l’issue de la 12e journée, l’équipe de Laurent Batlles a la possibilité de hisser sur le podium, en cas de victoire sur Angers, actuel dauphin du leader Laval. Mais contrairement à Saint-Etienne, qui marche au super en Ligue 2, Lyon de Fabio Grosso est en danger en Ligue 1. L’OL est en effet la lanterne rouge, avec 0 victoire en 9 journées et 3 petits points au compteur. Le grand rival de l’ASSE est donc relégable à ce stade de la saison.

OL : Les supporters de Lyon redoutent le chemin inverse entre l’ASSE et leur équipe

Vu le début de saison catastrophique de leur équipe, les supporters lyonnais sont naturellement inquiets. Ils craignent surtout de faire l’ascenseur avec leur ennemie juré. Ce qu’ils redoutent le plus, c’est une confrontation directe en barrages en fin de saison. Vivre un derby Saint-Etienne - Lyon, pour la montée ou la descente, hante sérieusement le public des Gones, selon les confidences de quelques supporters du club rhodanien dans L’Équipe. « S’ils montent et qu'on descend, c'est la fin du monde », a glissé Christophe, dans le reportage du quotidien sportif.

Ce fan de l’OL veut surtout éviter un barrage contre l’ASSE. Si Lyon est relégué directement (17e ou 18e) en fin de saison et que l’ASSE finit à la 1re ou 2e place de Ligue 2 (montée directe), il n’y aurait pas de confrontation entre les deux rivaux.