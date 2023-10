À la veille du match de la 10e journée de Ligue 1 sur le terrain du Stade Brestois, le PSG a dévoilé le groupe de joueurs retenus par Luis Enrique.

Stade Brestois-PSG : Luis Enrique convoque les Mbappé pour Brest

Après deux succès consécutifs en Ligue 1 et une brillante victoire face à l’AC Milan en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain retrouve le Championnat ce weekend. Le Champion de France en titre affronte le Stade Brestois ce dimanche à 13 heures au Stade Francis Le Blé, à l’occasion de la dixième journée. Troisième après neuf matches, la bande à Kylian Mbappé a à coeur d’enchaîner pour maintenir la pression sur l’OGC Nice (2e) et l’AS Monaco (1er). Pour cette affiche, Luis Enrique a convoqué un groupe de 21 joueurs.

Le successeur de Christophe Galtier a convoqué les deux frères Mbappé, Kylian et Ethan, milieu relayeur de 16 ans qui alterne entre les entraînements avec les pros et les matches avec les U19. La blessure de Keylor Navas permet à Alexandre Letellier d'enchaîner dans le groupe même s'il ne figurera pas sur la feuille de match. Les autres absences concernent le capitaine Marquinhos, Nuno Mendes, Presnel Kimpembe, Marco Asensio et Layvin Kurzawa. Non qualifié en Champions League, mais disponible en championnat, le milieu de terrain italien Cher Ndour signe lui aussi son retour dans le groupe de Luis Enrique.

Le groupe convoqué par Luis Enrique

Gardiens : Donnarumma, Letellier, Tenas

Défenseurs : Danilo, Hakimi, Hernandez, Mukiele, Skriniar

Milieux : Lee Kang-In, E. Mbappé, Ndour, Ruiz, Soler, Ugarte, Vitinha, Zaïre-Emery

Attaquants : Barcola, Dembélé, Kolo Muani, Mbappé, Ramos.