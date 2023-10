À la veille du déplacement du PSG sur le terrain du Stade Brestois dans le cadre de la 10e journée de Ligue 1, Luis Enrique a reçu une mauvaise nouvelle concernant l’un de ses cadres.

PSG : Marquinhos absent contre le Stade Brestois

Quatre jours après sa large victoire contre l'AC Milan en Ligue des Champions (3-0), le Paris Saint-Germain est attendu ce dimanche à Brest à l'occasion de la 10e journée de Ligue 1. Si Éric Roy et ses hommes attendent les Parisiens de pied ferme, Luis Enrique devrait se passer de son capitaine Marquinhos. Après l’entraînement de ce jeudi, à deux jours du match, le champion de France en titre a fait le point sur les blessures.

Alors qu’aucun signe antérieur ne l’annonçait, Marquinhos sera le grand absent de ce match entre le Stade Brestois et le PSG. Le défenseur central brésilien de 29 ans est laissé au repos en raison « d’une gêne à l'adducteur. » Le gardien de but Keylor Navas, touché aux lombaires, et le latéral gauche Layvin Kurzawa, malade, manqueront également à l’appel, tout comme Marco Asensio, Presnel Kimpembe et Nuno Mendes. Pour le reste, Luis Enrique ne compte pas minimiser cette rencontre.

Luis Enrique : « Tous les matchs valent les mêmes points »

Troisième de Ligue 1 derrière l’OGC Nice (2e) et l’AS Monaco (1er), le Paris Saint-Germain, désireux de retrouver de la régularité après deux victoires à Rennes (3-1) et face au RC Strasbourg (3-0). Luis Enrique compte donc aborder ce match avec tout le sérieux possible. « Tous les matchs sont pièges, en particulier à un horaire particulier. On joue à l’extérieur, et donc, ce sera toujours difficile. C’est une équipe qui n’a pas perdu à la maison, qui défend très bien, qui centre beaucoup, qui sait quoi faire. C’est un adversaire très compliqué pour nous, en particulier après un match de Ligue des champions qui nous a beaucoup motivé », a déclaré le technicien espagnol en conférence de presse ce samedi.