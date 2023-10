Battu par le Real Madrid, le FC Barcelone de Xavi a perdu une bataille pour le titre en Liga. De quoi remettre en question un début de saison prometteur.

FC Barcelone - Real Madrid : Xavi ne digère pas la défaite

Champion d'Espagne en titre, le FC Barcelone ne se voyait pas perdre face au Real Madrid. Surtout après un match réussi, que ce soit dans l'intensité, l'engagement et la solidarité défensive. Mais samedi, ce sont bien les Merengues qui l'ont emporté sur la pelouse du Camp Nou. Une victoire 2-1 que n'a personne n'a vu venir. Longtemps devant au score grâce à Ilkay Gündogan (1-0, 6'), les Blaugranas ont d'abord été maudits par deux poteaux. Fermin Lopez en première période, puis Iñigo Martinez en seconde ont vu leurs tentatives repoussées par les montants.

Le Real Madrid peut remercier Jude Bellingham, auteur d'une nouvelle performance XXL. En premier lieu, le milieu offensif de 20 ans a inscrit un but sur une superbe frappe lointaine, de l'extérieur du pied gauche (1-1, 68'). Récompensant... son talent, et rien d'autre. Le Real Madrid était muet jusqu'à cet éclair de génie. Et puis, le Belling'Time a encore frappé. Souvent buteur dans le temps additionnel cette saison, Jude Bellingham a confirmé ce statut d'un plat du pied (1-2, 92'). Un crève-coeur pour Xavi, l'entraîneur catalan : « Je pense que la victoire du Real Madrid est injuste. Peut-être qu'un nul aurait été plus logique. Ils ont été plus efficaces que nous et c'est ce qui fait la différence » a-t-il lâché, frustré en conférence de presse.

Simple coup d'arrêt ou début d'une nouvelle galère ?

Cette défaite face au Real Madrid, bien qu'« imméritée » selon Xavi, plonge le FC Barcelone dans le doute. Malgré des contenus intéressants dans le jeu, les Catalans vont devoir encore accélérer le pas. Après 11 journées en Liga, ils ne sont que troisièmes, à 4 points de leurs rivaux désormais co-leaders avec Gérone. La pression ne retombe pas en championnat, alors que le début de saison a été correct sur la scène européenne.

Engagés en Ligue des Champions, les hommes de Xavi caracolent en tête de leur groupe après 3 journées. Avec 9 points pris sur 9 possibles, et un statut de favori assumé, le FC Barcelone est proche de retrouver les huitièmes de finale. Un stade qu'ils n'ont plus atteint depuis 2021. Un bon résultat à Donetsk, le 7 novembre, assurera définitivement sa qualification. Mais avant cela, les Catalans devront affronter la Real Sociedad, samedi prochain. Une nouvelle défaite pourrait tout remettre en question, alors que le Barça a perdu son invincibilité contre le Real.