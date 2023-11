Le mondial 2034 devrait bien être organisé par l’Arabie Saoudite. C’est le président de la FIFA, Gianni Infantino, qui a lâché cette information sur les réseaux sociaux.

Mondial 2034 : C’est l’Arabie Saoudite qui profite du retrait de l’Australie

Deux pays étaient en lice pour l’organisation du mondial 2034, à savoir l’Arabie Saoudite et l’Australie. Le pays du Golfe va profiter du retrait de son rival l’Australie sur ce dossier pour arracher l’organisation de la Coupe du Monde 2034. Gianni Infantino a en effet tué le suspense à ce sujet avec son annonce.

Le dirigeant du football mondial a fait savoir que le géant des spectacles sportifs sera organisé par le « Canada, le Mexique et les États-Unis en 2026 » sur le continent Amérique du Nord. En ce qui concerne les éditions d’après, Gianni Infantino confirme qu’elles seront organisées en Afrique, au Maroc, suivie du Portugal et l’Espagne en 2030.

Ce sera ensuite au tour du continent asiatique de recevoir le mondial 2034 en Arabie saoudite. Selon le dirigeant de la FIFA, c’est ce turnover qui garantira au football de devenir « véritablement mondial ! »

Comment l’Arabie Saoudite prépare déjà la fête du football

Désormais, il n’y a donc plus de suspense sur le nom du pays organisateur du mondial 2034 avec l’Arabie Saoudite toute désignée. Ce mondial pourrait devenir une des plus grandes réussites avec les massifs investissements réalisés par ce pays dans le domaine du sport et du football en général.

La Saudi League, jusque-là inconnue au pavillon des grands championnats de football dans le monde, réalise une grosse percée avec les transferts importants de joueurs réalisés ces derniers temps par ses clubs. De nombreux grands footballeurs qui maintenaient la solidité du niveau du football européen ont été débauchés par des clubs comme Al-Hilal, Al Nassr, Al-Fateh ou encore Al-Ahli Saudi.

Ces achats massifs de joueurs comme Cristiano Ronaldo, Neymar, Sadio Mané et bien d’autres joueurs importants ont pour but d’attirer les regards des amoureux du football sur l’Arabie Saoudite dans la perspective du mondial 2034. De nombreux investissements qui continueront d’être réalisés dans les infrastructures et dans l’acquisition de joueurs encore plus importants les années à venir pourraient permettre à ce pays d’occuper une place de choix dans le monde du foot avant l’évènement.