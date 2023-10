Dans quelques heures, l’ASSE affronte Angers SCO. Pierrick Capelle, capitaine du club angevin, s’enflamme déjà pour l’ambiance dans le Chaudron.

ASSE-Angers : Grosse bataille pour les deux premières places

L’ASSE (5e) reçoit Angers SCO (2e) en clôture de la 12e journée de Ligue 2, ce lundi soir (20h45) à Geoffroy-Guichard. Cette rencontre est déterminante pour les deux clubs qui se tiennent à seulement deux points. À l’issue des neuf premiers matchs disputés samedi, le SCO et les Verts ont gardé chacun leur rang initial. En cas de victoire, les Angevins prendraient la tête du championnat, à égalité de points avec Stade Lavallois, actuel leader provisoire. Si les Stéphanois l’emportent, ils délogeraient leur adversaire de la 2e place de Ligue 2. L’enjeu de cette confrontation est donc capital, tant pour Saint-Etienne que pour Angers.

Pierrick Capelle : « je suis fan de l'ambiance à Geoffroy-Guichard »

Malgré le caractère décisif de cette confrontation, Pierrick Capelle, lui, ne cache pas son admiration pour le public stéphanois. Il se réjouit de pouvoir jouer dans un chaudron bouillant contre « une belle équipe » des Verts. « Il y a plein de choses qui gravitent autour de ce match effectivement, mais c’est surtout excitant. […]. Geoffroy-Guichard c’est un stade que personnellement j’adore, une ambiance dont je suis fan. Et c’est plaisant de jouer dans ce stade-là. C’est un kiff absolu », a-t-il déclaré. Pour finir, le capitaine d’Angers SCO a prévenu l’ASSE sur leur intention lors de ce match : « notre volonté est de continuer à avancer ».

Pour rappel, Saint-Etiene est dans une dynamique positive. Elle est invaincue depuis la 2e journée du championnat, le 12 aout 2023. L'équipe de Laurent Batlles est sur une série de 6 vcitoires et 3 nuls précisément. Quant à l'équipe d'Angers, elle est sur une série de 5 victoires. De plus, elle fait des résultats à l'extérieur, comme le témoignent ses victoires à Dunkerque (0-1), à Quevilly (0-1) et à Amiens (1-4).