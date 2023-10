Les incidents qui ont conduit au report du match OM-OL sont inacceptables. Trois enquêtes visent à sanctionner sévèrement les coupables.

Violences OM-OL : Les malfaiteurs encourent 10 ans de prison

Deux jours après la soirée chaotique de l'Olympico, les acteurs de ce triste épisode du football français se retrouvent face à la perspective de lourdes sanctions. L’Équipe assure en effet que le Parquet de Marseille a ouvert trois enquêtes distinctes pour faire toute la lumière sur les différents incidents survenus avant le coup d’envoi entre l'Olympique de Marseille et l'Olympique Lyonnais.

Deux de ces enquêtes concernent à l’attaque du bus transportant les joueurs de l’OL à proximité du stade Vélodrome. La première porte sur les « violences volontaires en réunion avec préméditation aux abords d'une enceinte sportive ». Elle est directement liée à la blessure au visage de l'entraineur Fabio Grosso, qui s'est vu prescrire une incapacité totale de travail de 30 jours.

Le quotidien sportif précise que les auteurs présumés de ces actes violents, ayant semé la terreur parmi les passagers du bus lyonnais, encourent une peine de dix ans de prison. Les autorités policières ont effectué six prélèvements sur le véhicule caillassé pour identifier les responsables de ces violences.

Des sanctions attendues après des actes de racisme au Vélodrome

La troisième enquête a été ouverte pour « provocation à la haine raciale et injure à caractère racial » à la suite des insultes et des gestes racistes perpétrés par plusieurs supporteurs de l’OL dans le parcage visiteur. Pour le moment, aucune arrestation n'a eu lieu, mais des vidéos amateurs diffusées sur les réseaux sociaux et l'exploitation des images de vidéosurveillance du stade Vélodrome devraient aider à identifier les fauteurs de troubles. Ceux-ci encourent de lourdes sanctions telles que l’exclusion dans les enceintes.

La Ligue de Football Professionnel (LFP) a déjà porté plainte suite à ces évènements déplorables. L’OM et l'OL ont annoncé leur intention de le faire. Les différentes victimes de cette soirée chaotique pourraient aussi se tourner vers la justice, déterminée à faire toute la lumière sur ces incidents afin que les malfaiteurs répondent de leurs actes devant la loi. Des sentences très sévères sont attendues pour éviter que tes comportements inexcusables se répètent à l’avenir.