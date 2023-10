En marge de la cérémonie du Ballon d’Or, le buteur du PSG Kylian Mbappé a livré un improbable indice quant à une arrivée libre au Real Madrid l’été prochain.

Mercato PSG : Kylian Mbappé sourit, l’Espagne s’enflamme

La presse espagnole rêve toujours de voir Kylian Mbappé porter la tunique du Real Madrid. Encore plus l’été prochain puisque le capitaine de l’équipe de France est en fin de contrat avec le Paris Saint-Germain en juin prochain. Le moindre geste du buteur de 24 ans est donc scruté à la loupe par les médias espagnols. La preuve a été donnée ce lundi soir. Récompensé au Ballon d’Or (3e) pour sa saison dernière avec le Paris SG et sa belle Coupe du monde avec l’équipe de France, le protégé de Luis Enrique a encore été associé au Real Madrid.

En effet, en quittant le Théâtre du Châtelet, Mbappé a été interpellé par le journaliste José Alvarez. « Kylian, comment tu vas ? L’année prochaine au Real Madrid ou non ? », lance le polémiste de l’émission El Chringuito. Le natif de Bondy poursuit son chemin, mais avec un clin d’œil. Ce petit geste suffit aux journalistes et supporters madrilènes pour s’enflammer et voir là un acquiescement de Mbappé quant à son arrivée chez les Merengues l’été prochain. D’ailleurs, Florentino Pérez serait prêt à passer à l’action dans ce dossier dans les semaines à venir.

Mbappé laisse toutes les options ouvertes pour son avenir

Toujours sur le même plateau télé de Chringuito TV, le journaliste espagnol a confirmé plus tard dans la soirée que le président du Real Madrid tentera de recruter Kylian Mbappé et Erling Haaland à l’été 2024. Concernant le meilleur buteur de l’histoire du PSG, Florentino Pérez devrait même débuter les négociations avec le clan Mbappé dans le mois de janvier. José Alvarez assure que ce sera l’ultime chance pour le natif de Bondy de rejoindre la Maison-Blanche, expliquant notamment que le train Real Madrid ne passera plus ensuite si Mbappé venait à prolonger en faveur du Paris SG.