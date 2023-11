Alors que la presse espagnole l’annonçait tout proche d’une arrivée libre au Real Madrid, Kylian Mbappé pourrait prolonger avec le PSG dans les mois à venir.

Mercato PSG : Kylian Mbappé prêt à prolonger à Paris ?

Sous contrat jusqu’en juin prochain, Kylian Mbappé ne laisse filtrer aucun indice sérieux sur son avenir. Mais selon les informations relayées ce vendredi par le journal L’Équipe, la possibilité de voir l’attaquant de 24 ans signer une nouvelle prolongation en faveur du Paris Saint-Germain est existante. Alors que la presse espagnole annonce à longueur de journée que le capitaine de l’équipe de France prépare déjà son déménagement pour le Real Madrid, le média francilien explique qu’à ce jour, personne au Paris SG « ne souhaite exclure cette possibilité » de voir Mbappé prolonger l’aventure.

En interne, les dirigeants du club de la capitale gardent leur calme et continuent de se montrer positifs. L’accord financier trouvé en août entre l’attaquant et son président protégeant le club d’un départ libre sans compensation. Qu’importe le choix final que fera le partenaire de Randal Kolo Muani, le Champion de France en titre sait qu’il ne sera pas lésé. Toujours selon la même source, le Real Madrid est toujours en embuscade dans ce dossier. Mais Florentino Pérez et les siens « se font beaucoup plus discrets publiquement, mais sont, plus que jamais, dans la course pour attirer la star française. » Il faudra aussi compter avec Liverpool dans cette affaire.

Liverpool avance ses pions pour Kylian Mbappé

Toujours selon L’Équipe, le président du Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé sont parvenus à divers accords, dont un accord économique permettant d’éviter au club de perdre d’énormes montants en cas de départ libre du joueur. Mais Nasser Al-Khelaïfi n’est pas satisfait et attend la deuxième partie de saison pour négocier concrètement une prolongation de contrat.

L’homme d’affaires qatari étant persuadé qu’il y a encore un coup à jouer pour conserver son numéro 7. Le Real Madrid reste la destination la plus probable, même si Liverpool pourrait bien jouer les trouble-fêtes dans ce dossier. « On parle peu de Liverpool, mais les Reds n’ont jamais rompu le contact avec l’entourage du natif de Paris depuis plusieurs années », précise le quotidien sportif.