Le LOSC a réagi à l’interdiction de déplacement de ses supporters à Marseille, alors que 250 places leur avaient été accordées dans le parcage du Vélodrome.

OM-LOSC : Les supporters lillois interdits de déplacement à Marseille

À la suite des incidents qui ont abouti au report de l’Olympico entre l’OM et l’OL dimanche dernier, une délégation de l’Olympique de Marseille, conduite par Stéphane Tessier, avait une rencontre avec les autorités préfectorales, afin de prendre des dispositions pour la réception des LOSC, samedi soir (21h). Finalement, la rencontre annoncée par L’Équipe, jeudi soir, n’a pas été à l'avantage des Lillois. Les 250 supporters d’autorités, via un arrêté de la préfecture des Bouches-du-Rhône, ne sont plus les bienvenus à Marseille.

Leur déplacement a été annulé en dernier ressort. « Le LOSC a été informé ce matin de la décision des autorités d’interdire le déplacement des supporters lillois au Stade Vélodrome pour la rencontre LOSC-OM ce samedi », a confirmé le club dirigé par Olivier Létang.

Lille surpris par le timing de la décision du ministère de l’Intérieur

Les responsables du LOSC sont surtout étonnés de cette décision qui tombe comme un couperet pour leurs supporters, dont certains ont déjà pris les dispositions pour soutenir leur équipe au Vélodrome. « Le club se montre extrêmement surpris de cette décision prise par le ministère de l’Intérieur et plus particulièrement son timing puisqu’il n’avait été aucunement question de cette interdiction lors des échanges s’étant tenus hier et des informations communiquées par la Préfecture des Bouches-du-Rhône », a communiqué la direction des Dogues, tout en rappelant : « il avait justement été signifié au LOSC, la confirmation que le dispositif d’acheminement et de sécurité avait été renforcé, afin de garantir le meilleur accueil de ses supporters ».