De retour d’une longue période de blessure, Martin Terrier est-il prêt pour aider le Stade Rennais à remonter au classement en Ligue 1 ?

Stade Rennais : Martin Terrier savoure son retour à la compétition

Martin Terrier a rejoué avec le Stade Rennais en octobre dernier, après dix mois d’absence due à une blessure grave. Il avait été victime d’une rupture des ligaments croisés au genou droit, le 2 janvier 2023, face à l’OGC Nice. L’ailier gauche a fait quatre apparitions brèves, précisément deux en Ligue 1 et deux autres en Ligue Europa. Soit 34 minutes cumulées en championnat et une dizaine en coupe d’Europe. L’ancien Lyonnais a également joué une heure avec la réserve du SRFC pour se faire du temps de jeu.

Avant le déplacement des Rennais à Nice, dimanche soir (20h45), il se dit soulagé de renouer avec la compétition. « C’est un soulagement et une grande fierté... » a confié Martin Terrier en conférence de presse, vendredi. « Après cette période difficile, dès que j’ai repris avec le groupe, je me suis senti vivre à nouveau. Ressentir la pression des matchs, l’approche, ça m’avait énormément manqué ».

Martin Terrier n'est pas encore prêt physiquement, mais il déjà très impliqué

Revenu dans l’équipe de Bruno Genesio, le polyvalent attaquant a un gros défi à relever. Celui de retrouver son meilleur niveau. En effet, il avait marqué 21 buts et délivré 7 passes décisives lors de l’exercice 2021-2022. La saison dernière, il était à 12 buts et 5 passes décisives, toutes compétitions confondues, avant son arrêt brutal après 17 journées de championnat. L’entraineur du Stade Rennais en serait le plus heureux, lui qui est sur la sellette à cause de ses mauvais résultats en Ligue 1.

Les Rouge et Noir n’ont gagné que 2 matchs cette saison en 10 journées. Ils sont 8es au classement avec 12 points, avant d’affronter l’OGC Nice, actuel leader. Même s’il n’est pas encore prêt physiquement, Martin Terrier montre déjà son envie d’aider son équipe à remonter la pente. Il avait pris ses responsabilités en Ligue Europa, en tirant le penalty malheureusement raté, dans les dernières minutes du match perdu contre Villarreal (1-0).