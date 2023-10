À la recherche d’un nouvel arrière gauche pour compenser la longue absence de Nuno Mendes, le PSG pourrait frapper un joli coup en Ligue 1 cet hiver.

Mercato PSG : Quentin Merlin dans les plans du Paris SG

Avec la situation de Nuno Mendes, qui ne reviendra à la compétition qu’en février 2024, le Paris Saint-Germain s’est fixé pour objectif premier de recruter un nouveau latéral gauche lors du prochain mercato hivernal. Si Lucas Hernandez, arrivé cet été en provenance du Bayern Munich contre un chèque de 45 millions d’euros, l’international français de 27 ans est l’unique spécialiste du poste dont dispose Luis Enrique. Layvin Kurzawa n’entrant pas vraiment dans les plans de l’entraîneur du club de la capitale française.

Si plusieurs noms ont déjà été associés au PSG pour cet hiver, Foot Mercato assure que Luis Campos pourrait finalement envisager une solution en Ligue 1 pour renforcer l’effectif des Rouge et Bleu. En effet, selon les informations du média sportif, le conseiller football du Paris SG en pincerait pour Quentin Merlin. Sous contrat jusqu’en juin 2026, le défenseur de 21 ans ne sera pas forcément retenu, mais le FC Nantes ne compte pas non plus le brader.

Le FC Nantes fixe son tarif pour Quentin Merlin

Milieu de terrain reconverti au poste de latéral gauche, Quentin Merlin est accrédité de belles prestations sous les couleurs du FC Nantes. Avec neuf titularisations en Ligue 1 cette saison, l’international espoir français est un titulaire indiscutable des Canaris et de Thierry Henry. Une progression qui place Quentin Merlin dans le collimateur d’autres clubs plus nantis.

Et selon Foot Mercato, le Paris Saint-Germain a même déjà pris des renseignements sur sa situation auprès de son entourage et de la direction nantaise. Toujours selon la même source, Waldemar Kita, le président du FCN, avait initialement fixé le tarif de son jeune latéral gauche à 10 millions d’euros durant le dernier marché des transferts de l’été. Mais l’entrée en lice du PSG dans ce dossier pourrait bien faire monter les enchères.