Alors que le contrat de Presnel Kimpembe expire en juin prochain, Ibrahima Konaté pourrait être une option pour le PSG. Le défenseur de Liverpool a évoqué cette éventualité.

Mercato PSG : Ibrahima Konaté à la place de Presnel Kimpembe ?

Spécialisé dans le recrutement de défenseurs centraux libres comme Antonio Rüdiger et David Alaba, le Real Madrid surveillerait la situation de Presnel Kimpembe au Paris Saint-Germain. Libre le 30 juin prochain, l’international français n’a pas encore paraphé un nouveau bail et les Merengues voudraient en profiter pour le récupérer à l’été 2024. Conscients de cette situation, les dirigeants parisiens auraient des vues sur Ibrahima Konaté.

Ainsi, plusieurs internationaux français évoluant sous les couleurs du PSG, notamment Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Randal Kolo Muani et Lucas Hernandez, pousseraient pour convaincre le défenseur central de Liverpool de rejoindre le groupe de Luis Enrique. Mais le principal concerné ne semble pas du tout perturbé, même s’il ne cache pas son attachement au club de la capitale française.

Ibrahima Konaté botte en touche sur un avenir au PSG

Présent en conférence de presse ce jeudi, avant le premier match de l’Équipe de France, Ibrahima Konaté a été interrogé sur son lien avec le Paris Saint-Germain et sa relation avec les joueurs parisiens de l’effectif de Didier Deschamps. « C’est dans nos gènes un petit peu. Tous mes grands frères sont fans du PSG depuis ma plus tendre enfance. Ce sont les gènes parisiens donc c’est logique », a déclaré l’ancien défenseur du RB Leipzig avant d’évoquer son amour naturel pour les Rouge et Bleu.

Si Mbappé, Hernandez, Kolo Muani et Dembélé font le pressing pour l’attirer à Paris, le joueur de 24 ans refuse d’évoquer toutefois ces discussions. « Non, je ne répondrai pas sur ce qu'ils font (pour le convaincre de rejoindre le PSG). Je suis un Parisien, mais je suis à Liverpool, on travaille bien au quotidien », a avoué Ibrahima Konaté, qui rêve de dépasser son partenaire à Liverpool, Virgil van Dijk.