Il y a eu une présence inattendue parmi les joueurs de l’ASSE, lors du match contre Angers SCO, la semaine dernière. Laurent Batlles explique cette surprise.

ASSE : Larsonneur blessé, Laurent Batlles sort Mateo Houngbo Civier de son chapeau

L’ASSE avait remporté son match contre Angers (2-0), lundi dernier. Lors de ce match de la 12e journée, Laurent Batlles avait réservé une surprise au public de Geoffroy-Guichard. En l'absence de Gautier Larsonneur, blessé à l’épaule le 28 octobre et absent pour plusieurs semaines, il avait permis à Mateo Houngbo Civier (16 ans), un gardien de but de la réserve, de prendre part à l’échauffement. Il n’était pourtant pas convoqué parmi les 19 joueurs. Le coach des Verts avait retenu Etienne Green comme N°1 et Matthieu Dreyer, sa doublure. Mais la présence du jeune portier aux côtés de ces derniers n'était pas une simple fantaisie de l'entraineur de Saint-Etienne.

Laurent Batlles prépare déjà le jeune gardien de but

Pour Evect, Laurent Batlles a expliqué la présence de ce nouveau visage parmi les pros de l’ASSE, avant le coup d'envoi du match contre le SCO : « Issiaka Touré est blessé, Boubacar Fall aussi donc à partir du moment où je ne savais pas comment cela allait évoluer avec les gardiens de but, ça me paraissait important qu’il vive quelque chose avec nous ».

Selon le coach des Stéphanois, il lui « paraissait important de pouvoir faire vivre quelque chose » au jeune portier, si jamais il était contraint de le convoquer au sein du groupe. Laurent Batlles voulait que Mateo Houngbo Civier vive « un fonctionnement de match avec un public ». Il faut rappeler qu'Etienne Green (23 ans) et Matthieu Dreyer (34 ans) étaient encore les deux gardiens retenus contre le Paris FC. L'international français U17 n'était donc pas dans le groupe de l'ASSE, samedi.