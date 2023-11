Auteur d’une piètre prestation contre le LOSC, Pierre-Emerick Aubameyang a été sifflé par les supporters de l’OM et n’est pas épargné par les critiques.

OM : Pierre-Emerick Aubameyang en manque d’efficacité

Arrivé à l'Olympique de Marseille cet été en provenance de Chelsea, Pierre-Emerick Aubameyang suscitait de grands espoirs chez les supporters marseillais. Cependant, l’international gabonais a du mal à répondre aux attentes placées en lui depuis son arrivée. En dix matchs de Ligue 1 avec l'OM, il n'a réussi à trouver le fond des filets qu’une seule fois. Cette inefficacité offensive commence à agacer les supporters qui attendent beaucoup du successeur d'Alexis Sanchez.

Lors du match nul contre le LOSC (0-0) samedi soir, Pierre-Emerick Aubameyang a encore livré une prestation décevante. Il n'a pas réussi à peser sur la rencontre ni à inquiéter la défense adverse. Sa sortie du terrain à la 77e minute a été accompagnée de sifflets des supporters marseillais, de plus en plus exaspérés par ses performances en demi-teinte. Sa situation suscite alors diverses réactions.

L'ancien défenseur de l'OM, Adil Rami, a exprimé sa compréhension vis-à-vis du mécontentement des fans à l'égard d'Aubameyang. Il souligne que jouer à Marseille exige un certain niveau d'exigence et que l’ancien Stéphanois doit faire face à ces mécontentements. Cependant, il reste optimiste quant à la capacité d'Aubameyang à retrouver son sens du but. « Quand tu signes à l’Olympique de Marseille, il faut être prêt à accepter cette exigence. Mais là, ça fait un petit moment qu’il n’a pas marqué, l’équipe ne gagne pas non plus […] on attend d’un joueur comme Aubameyang qu’il marque plus de buts », a-t-il déclaré sur Prime Video.

Des attentes élevées autour de Pierre-Emerick Aubameyang

Rio Mavuba, ancien milieu de terrain et capitaine emblématique du LOSC, partage une perspective similaire. Il reconnaît que Pierre-Emerick Aubameyang sort d'une saison difficile à Chelsea, tant sur le plan statistique que physique. Il souligne également que l'OM traverse une période de difficultés collectives, ce qui a un impact sur la capacité de l’avant-centre de 34 ans à briller individuellement.

Malgré tout, Rio Mavuba admet que les attentes envers le Gabonais sont élevées en raison de son statut de star, et que le public attend davantage de lui. « On attend plus de lui, mais c'est dur qu'on cristallise tout sur lui, car c'est la star », a-t-il déclaré sur Téléfoot. Pour le moment, le manque de confiance d'Aubameyang à l'OM est au coeur des débats dans la cité phocéenne et la pression ne fait qu'augmenter à mesure que les matchs se déroulent sans que l'attaquant expérimenté ne parvienne pas à trouver le chemin des filets de manière régulière. Il devra redoubler d’efforts sur le terrain pour faire les critiques.