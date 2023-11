Pour son choc de Ligue des Champions contre l’AC Milan mardi, Luis Enrique et les joueurs du PSG pourraient compter sur un soutien impressionnant à San Siro.

AC Milan-PSG : Vers un record des Ultras Parisiens à San Siro ?

Les supporters du Paris Saint-Germain ne comptent pas laisser Luis Enrique et ses joueurs être submergés dans l’enceinte de l’AC Milan. En effet, selon les renseignements obtenus par Bruno Salomon, le Collectif Ultras Paris (CUP) a réussi une mobilisation record pour accompagner leur équipe à Milan. Le journaliste de France Bleu Paris révèle ainsi que ne ce sont pas moins de 4300 supporters du club de la capitale française qui sont attendus à San Siro à l’occasion de la quatrième journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions.

Un record en déplacement en Coupe d’Europe pour le Champion de France en titre. Dans les travées de San Siro, Kylian Mbappé et ses partenaires pourront donc trouver une source de motivation en leurs supporters en terre italienne. Le parcage visiteur de l’antre milanaise devrait ainsi être plein à craquer demain soir. « 4.300 supporters du PSG, dont 1.200 Ultras, sont attendus dans le parcage de San Sino (de mémoire, on doit pas être très loin d'un record en terme de déplacement en LDC pour le PSG) », écrit le journaliste sportif sur sa page Twitter.

Une option sérieuse pour les huitièmes de finale pour le PSG

En parallèle de l'enjeu sportif, l'accueil terrible pour Gianluigi Donnarumma est également un point de tension qu'il va falloir appréhender. Mais au moins, le gardien de but parisien, persona non grata à Milan depuis son départ libre à l’été 2021, pourra compter sur le soutien des Ultras parisiens. Premier du groupe F après sa nette victoire face aux Rossoneri lors de la précédente journée, le PSG peut prendre une importante option sur une qualification en huitième de finale si Randal Kolo Muani et ses coéquipiers parviennent à s’imposer à Milan demain soir.