Une mauvaise nouvelle vient de tomber chez un concurrent de l’AS Saint-Etienne, dans la course pour la montée en Ligue 1.

SM Caen : Jean-Marc Furlan mis à pied

Concurrent de l’ASSE dans la lutte pour la montée en Ligue 1, le SM Caen est descendu dans la deuxième moitié du classement, précisément à la 12e place, au fil des journées. Le club normand avait pourtant été leader de la Ligue 2 dès la 2e jusqu'à l'issue de la 5e journée. Mais le Stade Malherbe a dégringolé au classement depuis sa défaite contre Saint-Etienne (1-2) au stade Michel-d’Ornano. Et pour cause, l’équipe de Jean-Marc Furlan n’a plus remporté de match lors des 9 dernières journées de championnat. Elle est sur une série négative de 6 défaites et 3 nuls. Et la conséquence immédiate de ces résultats catastrophiques est le limogeage en cours de l’entraîneur.

Ce mardi, le SM Caen a publié un communiqué dans lequel il apprend qu’il a décidé de la mise à pied, à titre conservatoire, de Jean-Marc Furlan en qualité d’entraîneur de l’équipe professionnelle. Ce samedi (19h), le SMC affronte l’US Quevilly-Rouen, lors de la 14e journée. Cette rencontre est décisive pour les Normands qui sont à seulement 3 points de la zone rouge et du premier club relégable, Bordeaux.

L'ASSE a rendez-vous avec le SM Caen en avril

Une semaine plus tard, les Caennais seront en lice en coupe de France (7e tour des éliminations). Ils affronteront Loon-Plage, club de National. Ces deux matchs s'annoncent déjà déterminants pour le successeur de Jean-Marc Furlan, dont la mission sera évidemment de renouer rapidement avec la victoire. Quant à l'ASSE de Laurent Batlles, son prochain rendez-vous avec le SM Caen est fixé au 27 avril 2024, lors de la 35e journée du championnat. Il n'est pas exclu que les deux clubs se croisent en coupe de France.