Après le communiqué officiel du Real Madrid pour démentir des négociations avec Kylian Mbappé, le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, est sorti du silence.

Mercato PSG : Le Real Madrid se met à l’abri pour Kylian Mbappé

Sous contrat jusqu’au 30 juin prochain, Kylian Mbappé n’a pas encore signer une prolongation avec le Paris Saint-Germain. Pour beaucoup de médias espagnols, l’attaquant de 24 ans se dirige tout droit vers un départ libre pour rejoindre les rangs du Real Madrid à l'issue de la saison. Florentino Pérez et les dirigeants madrilènes ayant d’ores et déjà bouclé les négociations avec le capitaine de l’équipe de France. Dans un communiqué totalement surprenant, le club espagnol a publiquement démenti des contacts avec Kylian Mbappé. L’ancienne formation de Cristiano Ronaldo et Karim Benzema n’en ayant pas le droit.

« Compte tenu des informations récemment émises et publiées par différents médias, dans lesquelles on spécule sur de prétendues négociations entre le joueur Kylian Mbappé et notre club, le Real Madrid CF tient à déclarer que ces informations sont complètement fausses et qu'aucune négociation de ce type n'a eu lieu avec un joueur qui appartient au PSG », a écrit dernièrement la Maison-Blanche. Une manière pour le Real Madrid de se protéger d’éventuelles répercussions juridiques. Interrogé par la presse italienne, le président parisien Nasser Al-Khelaïfi est revenu sur ce dossier.

Nasser Al-Khelaïfi : « Je n'ai pas vu leur déclaration »

À la faveur d’une interview accordée à La Gazzetta dello Sport ce mardi, le président du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaïfi, a livré ses impressions sur le dernier communiqué du Real Madrid concernant une éventuelle arrivée libre de Kylian Mbappé l’été prochain. Et comme il fallait s’y attendre, l’homme d’affaires qatari qui ne veut pas entendre parler d’un départ de sa star française a tout simplement préféré ignorer toutes les manoeuvres de son homologue Florentino Pérez.

« Je n’ai pas vu leur déclaration, nous sommes tous concentrés sur nous-mêmes et sur notre football, pas sur les autres. Kylian continue d’accomplir de grandes choses et peut-être que les gens le prennent pour acquis, mais personne n’a joué deux finales de Coupe du Monde et même marqué un triplé. Je le répète : Kylian est le meilleur au monde, c’est formidable de le voir à la tête du PSG et de la France. Il a un effet positif sur nos jeunes, il nous aide à construire notre avenir », a déclaré Nasser Al-Khelaïfi.