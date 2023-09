En juin dernier, Karim Benzema quittait le Real Madrid pour l'Arabie saoudite. Le départ du dernier Ballon d'Or est déjà regretté dans le club madrilène.

Real Madrid : Le discours touchant de Luka Modric à Karim Benzema

Après 14 ans de bons et loyaux services, Karim Benzema a quitté les siens, son club de coeur, le Real Madrid. L'attaquant français s'est officiellement engagé à Al-Ittihad, club d'Arabie saoudite, le 6 juin dernier, jusqu'en 2026 pour un contrat de 200 millions d'euros nets par saison. Une destination loin d'être surprenante, tant elle lui tendait les bras depuis des semaines.

Si Karim Benzema est fier d'avoir rejoint le champion en titre d'Arabie saoudite, qui a décroché la saison dernière son 9e titre, Karim Benzema, ancienne pièce maîtresse des Merengues, manque déjà au club et à ses partenaires. Luka Modric est revenu sur le départ de l'international français, qui l'a particulièrement touché.

Karim Benzema en Arabie saoudite, "un nouveau pas de géant"

"Bien sûr qu’il me manque parce que nous étions ensemble depuis 11 ans. Je ressens le même sentiment de nostalgie qu’à chaque départ de mes coéquipiers et amis, comme Sergio Ramos, Marcelo, Cristiano Ronaldo et d’autres. Ce sont toutes des classes supplémentaires. Nous avons été beaucoup ensemble, avons beaucoup gagné et nous nous sommes réjouis, ce sont des relations privilégiées, liées pour toujours", a déclaré Luka Modric pour le média croate Sportske.

Karim Benzema a été rejoint par un autre international français, N'Golo Kanté, à Al-Ittihad. De quoi réjouir le club d'Arabie saoudite, qui s'est félicité de faire venir des stars du ballon rond. "L'arrivée de Benzema est un nouveau pas de géant dans le projet de la Saudi Pro League pour devenir une destination majeure pour les meilleurs joueurs du monde."