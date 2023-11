Très convoité pendant le mercato d’été, Rayan Cherki pourrait quitter l’OL cet hiver. En plus du PSG, deux clubs anglais sont à la lutte pour le recruter.

OL : Rayan Cherki dans le dur à Lyon cette saison !

Rayan Cherki (20 ans) a animé le mercato de l’OL à l’été. Il était l’une des priorités du Paris Saint-Germain. Il était également dans le viseur du Real Madrid, de Chelsea et de Naples. Le natif de Lyon aurait pu faire l’objet d’un transfert colossal, mais Laurent Blanc avait mis son véto. Surtout en raison de nombreux départs de l’équipe lyonnaise. En dehors de Houssem Aouar, Moussa Dembélé, Karl Toko-Ekambi ou encore Malo Gusto dont les départs étaient programmés, John Textor a vendu deux pépites formées au club : Bradley Barcola (21 ans) et Castello Lukeba (21 ans), en toute fin du dernier mercato.

Rayan Cherki est donc finalement resté entre Rhône et Saône où il poursuit sa progression, mais dans les conditions un peu plus difficiles cette saison. L’OL est en effet dernier de Ligue 1 et n’a pas remporté de match en 10 journées de championnat. Le jeune milieu offensif ou ailier a pris part à toutes ces rencontres, sans être décisif. Il a délivré seulement une passe décisive, alors qu’il a été titulaire 7 fois.

Mercato OL : Manchester et Newcastle s'activent pour recruter Rayan Cherki

Malgré son début de saison en demi-teinte, le N°18 des Gones suscite davantage d’intérêt, à l’approche de l’ouverture officielle du marché hivernal des transferts. Toujours sur les tablettes du PSG, il est désormais au centre d’une bataille féroce entre Manchester United et Newcastle United, selon The Sun. Alors que Blues de Chelsea avaient été repoussés à l’été, les Red Devils et les Magpies seraient prêts pour passer à l’offensive dès janvier 2024, si l’on se fie aux informations de la source. L’entraîneur de Manchester United, Erik ten Hag, est à la recherche d’un joueur plus percutant que Jadon Sancho sur qui il ne compte plus. Et il a validé le profil de Rayan Cherki.