À la veille du match retour contre l’AEK Athènes, l’OM a dévoilé le groupe convoqué par Gennaro Gattuso avec une absente de taille en attaque.

OM : Gennaro Gattuso avec 21 joueurs contre l’AEK Athènes

Deux semaines après sa victoire convaincante face à l’AEK Athènes (3-1) au stade Vélodrome, l’Olympique de Marseille va tenter de rééditer cette performance face à son adversaire grecque ce jeudi soir (21h) à l’occasion de la quatrième journée de la phase de poules de la Ligue Europa. En cas de victoire en Grèce, les Phocéens feront un grand pas vers la qualification pour le prochain tour de cette compétition européenne.

Pour y parvenir, Gennaro Gattuso a fait le choix de voyager avec les joueurs en toute possession de leur capacité physique. L’entraîneur de l’OM a au total convoqué 21 joueurs pour cette rencontre. Le gardien de but titulaire de l’Olympique de Marseille, Pau Lopez, fait bien partie ce groupe. Tout comme les défenseurs centraux Samuel Gigot, Chancel Mbemba et Leonardo Balerdi. En revanche, le club phocéen enregistre un grand absent en attaque.

Pierre Emerick Aubameyang est forfait pour le déplacement en Grèce

Comme cela était pressenti depuis quelques heures, Pierre Emerick Aubameyang n’a pas été retenu pour le match contre l’AEK Athènes. L’attaquant gabonais souffre de douleurs aux ischio-jambiers et n’a pas participé à la séance d’entraînement de ce mercredi. Le staff médical n’a pas voulu prendre de risque concernant son état de santé et l’a laissé au repos. Cette absence de dernière minute est un coup dur pour l’OM et son entraîneur Gennaro Gattuso, déjà privé de plusieurs joueurs à l’approche du match contre l’AEK Athènes.

Valentin Rongier est déjà forfait pour cette rencontre en raison d’une entorse au genou. De plus, Azzedine Ounahi, victime d’une blessure au dos, ne sera pas de la partie. Face à toutes ces absences, Gennaro Gattuso devra trouver des solutions alternatives pour maintenir la bonne dynamique de son équipe en Coupe d’Europe. En l’absence de Pierre-Emerick Aubameyang, Vitinha est fièrement pressenti pour occuper la pointe de l’attaque de l’OM.

Le groupe de l'Olympique de Marseille contre l'AEK Athènes

Gardiens : Lopez, Blanco, Simon

Défenseurs : Gigot, Mbemba, Balerdi, R.Lodi, Meïté, Clauss, Murillo

Milieux : Soglo, Harit, Kondogbia, Nadir, Tunkadi, Veretout, Sciortino

Attaquants : Sarr, Ndiaye, Correa, Vitinha