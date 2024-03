OM : La grosse annonce de Valentin Rongier sur son avenir

Pendant cette trêve internationale, Valentin Rongier vient de faire une grosse annonce sur son avenir à l’OM. Le milieu de terrain français a affiché son désir de rester longtemps à Marseille.

Valentin Rongier n’exclut pas de terminer sa carrière à l’OM

Arrivé à l’Olympique de Marseille en 2019 en provenance du FC Nantes, Valentin Rongier a connu une ascension significative au sein du club phocéen. Malgré quelques obstacles, le milieu de terrain a su s’imposer progressivement grâce à sa détermination et ses qualités techniques indéniables.

Polyvalent, Valentin Rongier peut évoluer à plusieurs postes sur le terrain, ce qui en fait un élément clé de l’effectif marseillais. Sa contribution et son importance grandissante ont naturellement soulevé des questions sur son avenir à Marseille. Interrogé sur la possibilité de terminer sa carrière à l’OM, le joueur de 29 ans a exprimé son attachement au club présidé par Pablo Longoria et n’exclut pas de prendre sa retraite à Marseille. « Pourquoi pas, je me sens très bien ici. En plus d’être un club exceptionnel, c’est une belle région», a-t-il déclaré avec enthousiasme sur le site officiel du club.

Valentin Rongier travaille pour un retour à la compétition avant la fin de la saison

Cependant, avant de discuter d’une éventuelle prolongation de contrat expirant en juin 2026 avec l’OM, Valentin Rongier doit d’abord se concentrer sur sa réathlétisation. Victime d’une blessure au genou en novembre dernier, le milieu de terrain est actuellement éloigné des terrains depuis cinq mois. Malgré une inflammation persistante, le joueur de 29 ans reste optimiste quant à son retour à la compétition. Néanmoins, sa situation demeure préoccupante et l’hypothèse d’une fin de saison pour le capitaine marseillais est évoqué

Malgré tous ces défis, Valentin Rongier travaille assidûment pour retrouver sa forme et revenir aider son équipe sur le terrain avant l’issue de l’exercice en cours. Il fait « le maximum tous les jours à l’entraînement (…) Mon genou commence à me laisser tranquille et je sens vraiment que ça va mieux donc j’espère que ça va continuer comme ça pour pouvoir terminer la saison avec mes coéquipiers », a-t-il ajouté avec détermination.