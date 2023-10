Accrédité d’un bon match en Ligue Europa contre l’AEK Athènes, le buteur de l’OM Vitinha ne semble pas avoir totalement convaincu son coach Gennaro Gattuso.

Gattuso : « Je suis très content du match de Vitinha »

Préféré à Pierre-Emerick Aubameyang à la pointe de l'attaque de l’Olympique de Marseille, Vitinha a livré un grand match jeudi soir contre l’AEK Athènes, avec notamment un but et un pénalty obtenu. En conférence de presse, l’entraîneur marseillais Gennaro Gattuso est revenu sur la prestation de l’attaquant de 23 ans. Et le technicien italien, même s’il a apprécié la performance de l’international portugais, attend encore beaucoup plus du jeune compatriote de Cristiano Ronaldo.

« Je suis très content du match de Vitinha comme de celui de tous mes joueurs. J'aurais pu lui donner plus de minutes depuis mon arrivée, mais il aurait pu donner un peu plus aussi. Il sait ce que je pense de lui, que je veux le voir s'entraîner avec le sourire. Avec le sourire, on joue mieux au foot », a lancé l’ancien tacticien de l’AC Milan devant les médias, avant d’analyser la prestation de son équipe.

Gattuso : « On doit être meilleurs dans la lecture du jeu »

Après sa défaite à Nice le weekend passé, l’Olympique de Marseille se devait de réagir en Ligue Europa et l’équipe de Gennaro Gattuso l’a fait. Vainqueur de l’AEK Athènes (3-1) ce jeudi soir, l’OM récupère la première place du groupe B.

« En première période, on a bien joué, malgré quelques pressings ratés. Mais en deuxième, on a fait les mêmes erreurs qu’à Nice. Ils ont changé de pressing et on a fait des erreurs. On aurait dû jouer plus large. Leur but vient d’un pressing raté de notre part, Rongier monte trop haut et on leur a donné de l’espace. On doit être meilleurs dans la lecture du jeu », a déclaré Gennaro Gattuso. À trois jours de l’Olympico contre l’Olympique Lyonnais à l’Orange Vélodrome, en clôture les Phocéens ont donc pris de la confiance même si tout n’a pas été parfait.