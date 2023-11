Étienne Green, nouveau gardien titulaire de l’ASSE, est sous pression. Laurent Batlles a dû trouver les mots justes pour le calmer, avant le match à Auxerre, ce samedi.

Ce ne sera pas du tout facile pour Etienne Green, qui a pris la place du décisif Gautier Larsonneur dans les perches de l’ASSE. Il a l’immense responsabilité de défendre les cages de Saint-Etienne en Ligue 2, comme l’avait si bien réussi le N°1, avant sa blessure à l’épaule. À quelques heures du match des Verts à Auxerre (ce samedi à 19h, le jeune gardien de but a bénéficié des conseils avisés du capitaine de Saint-Etienne. « Je lui ai dit d’être lui-même », a laissé entendre Anthony Briançon, en conférence de presse, avant de rassurer : « tout le monde sait de quoi il est capable ».

Laurent Batlles également a passé une consigne à Etienne Green. Il a plutôt essayé de lui enlever la pression. Il lui a dit : « fais ton travail, fais ce que tu fais aux entraînements, ce que tu sais faire. Tu le feras le mieux possible ». Cependant, le dernier rempart de l’ASSE a reçu des consignes plus techniques de la part de l’entraîneur des gardiens de but chez les Verts, Jean-François Bédénik.

Des débuts prometteurs pour Etienne Green

Prendre le relais de Gautier Larsonneur, qui faisait un bon début de saison avec l’ASSE, ne sera pas de tout repos pour Etienne Green. Il sera sollicité, mais c'est à lui de sortir les arrêts décisifs pour soulager son équipe et rassurer ses coéquipiers. Il l’avait réussi contre Angers SCO, lors de la victoire (2-0). Il avait sorti une parade pour empêcher Himad Abdelli de marquer sur une frappe tendue. Le portier formé à Saint-Etienne avait également gagné son duel (un face-à-face) contre Loïs Diony.

Même si les Stéphanois s’étaient inclinés ensuite face au Paris FC (0-1), lors du deuxième match d’Etienne Green cette saison. Mais ce dernier n’était pas responsable sur le but inscrit par Alimani Gory (72e). Pour rappel, Etienne Green n’est pas à ses premiers matchs avec l’équipe professionnelle stéphanoise. Il totalisait déjà 23 matchs en Ligue 1 et 8 matchs en Ligue 2 la saison dernière.