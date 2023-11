John Textor, président de l’OL, aurait initié des pourparlers avec Juninho, afin de le faire revenir à Lyon. La nouvelle fait réagir Jean-Michel Aulas.

OL : Jean-Michel Aulas emballé par le retour de Juninho !

Parti de l’OL en décembre 2021, Juninho est en passe de faire son retour au club. John Textor serait en négociations avec lui pour lui confier des responsabilités. Il serait son conseiller spécial selon les informations de L’Équipe. En plus, le Brésilien, désormais basé à Rio de Janeiro, pourrait intervenir à Botafogo, l’autre club du patron d’Eagle Football. Il est donc possible que Juninho ait des fonctions étendues au sportif.

Comme l’a indiqué le quotidien sportif, il aura « des prérogatives pour intervenir sur le fonctionnement du club ou la vie du vestiaire ». Cette annonce a vite fait réagir Jean-Michel Aulas. Dans un message posté sur le réseau social X, il se réjouit du possible retour de l’ancienne gloire de l’OL. « Si cela se confirme, c’est une très bonne initiative », a-t-il écrit.

Aulas souhaite que Textor donne des pouvoirs opérationnels à Juninho

Jean-Michel Aulas ne s'est pas seulement enflammé dès l'annonce de l'éventuel retour de l'emblématique N°8 des Gones à Lyon. Il réclame une fonction qui conviendrait à l'ancienne gloire : « il faut envisager une solution pour que ‘’Juni’’ ait des pouvoirs opérationnels c’est ce qu’il souhaite, me semble-t-il ». Pour rappel, Juninho avait été directeur sportif à l'OL, sous l’ère de l’ancien président. C’était entre mai 2019 et décembre 2021. Il avait démissionné à la suite des divergences avec des membres du board du club, notamment Vincent Ponsot et Bruno Cheyrou. Si le premier retour de la légende du club rhodanien s'était mal passé avec l’entourage de Jean-Michel Aulas, ce dernier s’enflamme à l’idée de le revoir à Lyon où il est toujours aimé des supporters.