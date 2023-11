Révélation européenne de la saison, Warren Zaïre-Emery est le nouveau chouchou du PSG et du football français. Face au changement de statut du joueur de 17 ans, sa famille a pris une grande décision pour son avenir.

Mercato PSG : La famille de Warren Zaïre-Emery se rapproche du Campus PSG

Titulaire indiscutable depuis l’arrivée de Luis Enrique sur le banc, Warren Zaïre-Emery rayonne sous le maillot du Paris Saint-Germain depuis le début de l’exercice 2023-2024. Des performances qui ont valu l’éphémère capitaine de l’équipe de France Espoirs sa convocation chez les Bleus de Didier Deschamps pour les matches internationaux de ce mois de novembre. Mais le jeune milieu de terrain est toujours lycéen et passe le BAC STMG cette année.

Le coéquipier de Kylian Mbappé doit donc aménager au mieux son temps pour assumer pleinement toutes ses obligations quotidiennes. L’année passée, l’ancien partenaire de Xavi Simons avouait déjà que « ce n’est pas facile » puisqu’il « arrive à l’entraînement le matin » et « enchaîne avec les cours l’après-midi et l’étude le soir. » Et le rythme n’a pas changé pour le numéro 33 des Rouge et Bleu. Mais pour lui faciliter la tâche et lui permettre d’être plus efficace, son entourage a pris une grande décision.

En effet, selon les informations divulguées ce lundi par le journal Le Parisien, les parents de Warren Zaïre-Emery ont pris la résolution de déménager près du Campus PSG, à Poissy, avant le début de saison, histoire de lui faciliter la vie. Un rapprochement qui joue un grand rôle dans la forme actuelle de Zaïre-Emery, qui ne semble pas préoccupé par la question de son avenir avec son club formateur.

Zaïre-Emery : « La prolongation avec le PSG ? Je ne sais pas »

Avant de se rendre à Clairefontaine pour honorer sa première convocation en équipe de France, Warren Zaïre-Emery a accordé une interview à Prime Vidéo. Interrogé sur sa prolongation de contrat, annoncée imminente par plusieurs sources locales et étrangères, le coéquipier de Manuel Ugarte a préféré botter en touche. « Si la prolongation du PSG est quasiment bouclée ? (Il hausse les épaules) Je ne sais pas, il faut voir », a répondu l’ancien protégé de Thierry Henry.

Selon les derniers échos concernant l’avenir du Titi, les dirigeants parisiens patientent jusqu’en mars prochain, lorsque le jeune homme fêtera ses 18 ans, pour lui faire signer un nouvel engagement de cinq ans, soit jusqu'en juin 2029. Warren Zaïre-Emery a de son côté déjà annoncé sa volonté de poursuivre sur la durée sa carrière au sein de son club formateur. Lié jusqu’en 2025 au PSG, il n’est tout logiquement pas préoccupé par la question de son avenir après avoir été déclaré « intransférable » par la direction du Paris SG et particulièrement par son président Nasser Al-Khelaïfi.