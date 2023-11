Régulièrement annoncé vers un transfert au PSG ou au Real Madrid, l'attaquant de Naples Victor Osimhen a tranché pour sa future destination.

Mercato PSG : Victor Osimhen donne sa priorité à la Premier League

Le Paris Saint-Germain a peu de chances de prolonger le contrat de Kylian Mbappé qui expire en juin prochain. Dans l'éventualité où l'attaquant français venait à s'en aller au terme de la saison, le club de la capitale travaillerait déjà en coulisses sur des pistes offensives pour le remplacer. Et l'une d'entre elles mènerait à Victor Osimhen.

La presse espagnole révélait que Luis Campos, directeur sportif du PSG, suivrait de très près la situation de l'attaquant nigérian à Naples. Le buteur de 24 ans est lié au club napolitain jusqu'en juin 2025. L'été prochain, il sera en position de force pour négocier son transfert, quitte à un départ gratuit l'année suivante. Sa situation alerte alors ses prétendants.

En plus du PSG, le Real Madrid s'intéresserait à son profil. Mais ces deux courtisans risquent d'être déçus, puisque Victor Osimhen a déjà une destination précise en tête. Dans le podcast animé par son compatriote et ancien joueur de Chelsea, John Obi Mikel, le numéro 9 du Naples a affiché sa préférence pour le championnat anglais, en suggérant que la Premier League reste la ligue la plus appréciée des footballeurs africains.

Chelsea en pole position pour Victor Osimhen ?

Cette déclaration de Victor Osimhen est une excellente nouvelle pour les clubs de Premier League, à commencer par Chelsea. Les Bleus avaient déjà approché le Naples l'été en vue de boucler sa signature. Mais ils s'étaient heurtés à l'intransigeance du président Aurelio De Laurentiis, qui réclamait pas moins de 150 millions d'euros avant de céder son avant-centre.

Malgré cette première tentative manquée, Chelsea envisageait de revenir à la charge pour sa signature cet été. Reste à savoir si cette future offensive sera concluante. D'autres prétendants, tels que le PSG et le Real Madrid, sont à l'affût pour sa signature.