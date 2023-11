Malgré son triplé à Reims ce weekend, Kylian Mbappé n’a pas échappé aux critiques de Luis Enrique. La star du PSG a répondu à son entraîneur.

Luis Enrique n’est pas content de Kylian Mbappé

Si le Paris Saint-Germain doit sa victoire à Auguste Delaune face au Stade de Reims à son attaquant Kylian Mbappé, auteur du triplé de cette rencontre, Luis Enrique s’est quand même dit mécontent de la prestation de son attaquant de 24 ans. À la fin du match, le successeur de Christophe Galtier n’a pas manqué de le signifier à Mbappé. « Je ne suis pas très content de Kylian aujourd’hui. Sur les buts, il n’y a rien à dire. Mais il peut être meilleur. Je vais analyser son match, et je lui dirais en privé. Il est un des meilleurs joueurs du monde, mais on a besoin de plus. On veut qu’il fasse plus de choses encore ! Ce n’est que mon opinion », avait notamment commenté Luis Enrique. Et selon L’Equipe, le capitaine de l’équipe de France n’a pas manqué de répondre à la sortie de l’ex-coach du FC Barcelone.

Kylian Mbappé n’a pas été heurté par les mots de Luis Enrique

En effet, selon les indiscrétions reçues par le journal sportif, Kylian Mbappé a plutôt bien pris les critiques de Luis Enrique. L’Equipe révle notamment que l’ancien partenaire de Lionel Messi n’a pas été heurté les propos de son coach. Bien au contraire, il en prend acte pour corriger ses imperfections. « La sortie de son entraîneur n'a officiellement pas contrarié l'ex-Monégasque. Il a compris que Luis Enrique souhaitait être exigeant avec lui pour en tirer encore davantage et est conscient qu'il aurait pu effectuer une meilleure première période », assure le quotidien francilien, qui ajoute que la relation entre les deux hommes est bonne. Pour rappel, grâce à sa victoire à Reims, le Paris SG s'est emparé de la première place de Ligue 1 au terme de la 12e journée.