Une interminable cascade de blessures s’abat sur l’ASSE. 48 heures avant le match contre Bourg-en-Bresse, Laurent Batlles a annoncé deux nouveaux forfaits.

ASSE : Laurent Batlles annonce deux nouveaux absents

Le sort semble s’acharner sur l’AS Saint-Étienne et son entraîneur Laurent Batlles, qui peine a rarement eu l’occasion de compter sur l'intégralité de son groupe depuis l’entame de la saison. L'effectif de l’ASSE enchaîne en effet les blessures. Pour le déplacement à Bourg-en-Bresse lors du 7e tour de la Coupe de France ce samedi, plusieurs absences majeures sont encore à déplorer chez les Verts.

Déjà affectée par les blessures de joueurs clés tels que Gautier Larsonneur, Dylan Batubinsika, et Ibrahima Wadji ces dernières semaines, l'équipe stéphanoise devra également se passer de Léo Pétrot et Mathieu Cafaro. Le latéral gauche sera ménagé en raison d'une gêne à la cuisse persistante. Des examens supplémentaires sont prévus pour évaluer la gravité de sa blessure. Quant à Mathieu Cafaro, il souffre d'une gastro-entérite et sera mis au repos pour le match.

Laurent Batlles devra faire tourner son équipe

Présent en conférence de presse ce jeudi, Laurent Batlles a confirmé ces deux absences de dernière minute et indiqué qu'il devrait faire tourner son effectif face à Bourg-en-Bresse, offrant ainsi aux jeunes joueurs de la réserve une opportunité de s'illustrer sur la scène professionnelle. Outre les blessures, l'AS Saint-Étienne devra également composer sans plusieurs joueurs retenus par leurs sélections nationales lors de la fenêtre internationale.

Benjamin Bouchouari (Maroc), Aïmen Moueffek (Maroc Espoirs), Ibrahim Sissoko (Mali), Karim Cissé (Guinée), Mathis Amougou (France, Coupe du Monde U17) et Ayman Aiki (France U19) manqueront aussi à l'appel. Ces multiples absences représentent un défi supplémentaire pour Laurent Batlles, qui devra trouver des solutions pour composer une équipe compétitive lors de ce rendez-vous en Coupe de France. Les jeunes talents auront l'occasion de se montrer, et l'AS Saint-Étienne cherchera à surmonter ces obstacles pour poursuivre son parcours dans la compétition.