L'AS Saint-Etienne est sur le point de récupérer Mahmoud Bentayg, un blessé de longue date qui a repris avec les entraînements individuels.

ASSE : Mahmoud Bentayg a repris les entraînements

Mahmoud Bentayg est un latéral gauche marocain qui joue à l'AS Saint-Étienne depuis août 2023. Il est arrivé chez les Verts en provenance du Raja Casablanca. Il est considéré comme un joueur talentueux, mais il n'a pas eu le temps de s'imposer, la faute à une vilaine blessure contractée le 11 novembre 2023, qui l'a éloigné des terrains pendant plusieurs mois. Mais depuis vendredi, il aborde une étape importante de son retour à la compétition. Selon un point de la séance l'engrènement du vendredi de l'AS Saint-Etienne fait par le site Evect, Bentayg a repris avec les entrainem trans individuels, sous la supervision du staff médical du club.

Mahmoud Bentayg a effectué des exercices de course, de renforcement musculaire et de mobilité articulaire, afin de retrouver sa forme physique et sa confiance. Il a même mis de l'intensité, ce qui semble vouloir dire que son retour avec le groupe n'est plus très loin. Le Marocain espère pouvoir reprendre l'entraînement collectif avec ses coéquipiers dans les prochaines semaines. Le retour de Mahmoud Bentayg serait une bonne nouvelle pour l'AS Saint-Étienne et Olivier Dall'oglio. Le joueur, de son côté, a hâte de retrouver la compétition et de montrer ses qualités sous le maillot vert.





L'entraîneur de l'ASSE a besoin de latéraux percutants dans les couloirs avec un grand apport offensif. Malheureusement, il manque actuellement d'options à ce poste. C'est le défenseur central Léo Pétrot qui est le seul choix disponible actuellement au niveau offensif. Pour rappel, la dernière apparition de Bentayg à Saint-Etienne remonte au 11 novembre, lors d'une rencontre face à Auxerre.