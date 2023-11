Mis à l’écart depuis la fin du mercato estival et son refus de quitter le PSG, Hugo Ekitike a pris une décision radicale pour le prochain mercato hivernal.

Mercato PSG : Hugo Ekitike s’est fait à l’idée de quitter Paris en janvier

Mis au placard par le Paris Saint-Germain depuis le début de la saison, Hugo Ekitike s’est finalement fait une raison concernant son avenir chez les Rouge et Bleu. D’après les renseignements obtenus par nos confrères de 90min, l’attaquant de 21 ans s’est fait à l’idée de changer d’air à la faveur du prochain mercato hivernal. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2027, Hugo Ekitike a donc pris la résolution de quitter les rangs du Paris SG pour aller se relancer dans un autre club au mois de janvier. Selon le site sportif, l’ancien avant-centre du Stade de Reims pourrait poser ses valises en Premier League.

Newcastle prêt à récupérer Hugo Ekitike ?

Après un été très agité et son refus de servir de monnaie d’échange dans l’opération Randal Kolo Muani entre le Paris Saint-Germain et l’Eintracht Francfort, Hugo Ekitike s’apprête à faire ses adieux au club de la capitale française. Avec la blessure de Callum Wilson, le manager des Magpies, Eddie Howe, aimerait bien obtenir le renfort de l’attaquant parisien dès cet hiver. Les dirigeants de la formation anglaise pensent donc à proposer à Luis Campos de récupérer Ekitike dans le cadre d’un prêt de six mois. Un scénario improbable puisque le PSG veut se séparer définitivement du joueur. Ce qui pourrait donc faire les affaires de West Ham, Crystal Palace et des clubs de Serie A et de Bundesliga. Toutefois, Hugo Ekitike semble prioriser un transfert en Premier League.