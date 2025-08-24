Mercato PSG : Le Paris SG rend Tudor fou !

Le PSG n’a pas fini de vider son loft à l’occasion de ce mercato estival. Le champion d’Europe négocie avec la Juventus le départ de Randal Kolo Muani. Des négociations qui commencent à trop durer, au point d’agacer Igor Tudor.

Mercato PSG : Kolo Muani, l’ombre qui plane sur Turin

Depuis plusieurs semaines, la Juventus pensait tenir sa priorité offensive : Randal Kolo Muani. Resté sur le banc des oubliés à Paris, l’ancien Nantais semblait promis à un nouveau départ. Tudor s’en frottait déjà les mains, persuadé d’avoir trouvé l’attaquant idéal pour dynamiser une Juve en panne d’idées devant. Mais comme souvent avec le PSG, le scénario a basculé.

Alors que les négociations semblaient bien engagées, le club de la capitale a décidé de rebattre les cartes. Exit la sortie rapide espérée : Paris rehausse ses exigences et réclame désormais entre 60 et 70 millions d’euros. Un montant qui a refroidi les ardeurs turinoises. Résultat : Tudor, déjà contraint de bricoler pour le début de la Serie A, voit son mercato virer au casse-tête.

Paris, maître du contre-pied

Ce brusque retournement de situation a tout d’une provocation pour la Juventus. À quelques jours de la fin du mercato, la Vieille Dame se retrouve dans l’impasse : trop tard pour négocier sereinement ailleurs, trop cher pour céder aux caprices parisiens. Tudor, réputé pour son tempérament volcanique, vit mal ce jeu d’équilibriste.

À Turin, la frustration grandit : la Juve ne peut se permettre un nouvel échec offensif, mais le PSG impose son tempo. Derrière cette partie de poker menteur, une vérité s’impose : Paris sait jouer avec les nerfs de ses rivaux, et Tudor en fait la douloureuse expérience.