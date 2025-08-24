Mercato PSG : Le Paris SG prêt à frapper un énorme coup

Le PSG semblait avoir bouclé son mercato. Pourtant, un scénario de dernière minute pourrait relancer l’actualité parisienne avec une cible XXL en Ligue 1. Luis Enrique reste clair : Paris ne fermera aucune porte.

Mercato PSG : Luis Enrique entretient le suspense

Après avoir enrôlé Renato Marin, Lucas Chevalier et Illia Zabarnyi, le PSG paraissait satisfait de son mercato. Mais en conférence de presse, Luis Enrique a jeté un froid… ou plutôt un doute. « Notre obligation comme club est de rester ouvert jusqu’à la fin du mercato. Tu dois être prêt, quelles que soient les circonstances », a-t-il indiqué.

« Nous sommes contents des joueurs signés, mais comme d’habitude, nous sommes prêts pour toutes les situations », a déclaré l’entraîneur espagnol. Un message limpide : si une opportunité se présente, Paris dégainera. Et les regards se tournent vers deux joueurs en particulier : Lee Kang-In et Beraldo, courtisés à l’étranger. En cas de départ de l’un d’eux, l’ombre d’un transfert XXL ressurgit.

Maghnes Akliouche, la tentation parisienne

Selon le journaliste Loïc Tanzi (L’Équipe), l’une des pistes chaudes mènerait à Maghnes Akliouche. Le milieu offensif de l’AS Monaco, brillant la saison passée, plaît toujours à la direction parisienne. « Le PSG refuse le départ de Lee et Beraldo. Mais si jamais Lee partait pour 50M€, Paris pourrait revenir sur Akliouche avec une offre à 70M€. Même si je pense qu’entre 50 et 60M€, Monaco accepterait », révèle Tanzi.

Les premiers contacts avaient été noués dès le début du mercato avant d’être interrompus. Mais à Paris, rien n’est jamais vraiment fini. Et si le Parc des Princes s’offrait un ultime frisson ? L’histoire du mercato nous a appris que le PSG aimait surprendre au dernier moment. Un dernier coup de théâtre n’est donc pas à exclure.