Mercato OM : Grosse mise au point sur le dossier Zhegrova

Courtisé par l’OM pour ce mercato, Edon Zhegrova semblait être la piste offensive prioritaire de Medhi Benatia. Mais le président du LOSC, Olivier Létang, a mis fin au suspense ce vendredi en conférence de presse.

Mercato OM : Marseille recalé sur la piste Zhegrova

Depuis plusieurs semaines, le nom d’Edon Zhegrova (26 ans) revenait avec insistance du côté de Marseille. Avec seulement un an de contrat restant, l’ailier kosovar représentait une opportunité alléchante pour renforcer un secteur offensif en quête de dynamisme. Medhi Benatia, directeur sportif de l’OM, suivait le joueur de près, conscient de la rude concurrence de la Juventus Turin.

Mais le feuilleton a pris une tournure inattendue ce vendredi. Olivier Létang, président du LOSC, a mis les choses au clair : « Il est avec nous, il est là. Si on le réintègre, c’est qu’il y a de fortes chances qu’il soit avec nous cette saison. Aujourd’hui, il est un joueur du LOSC. Il est à la disposition du coach ». Une déclaration qui ferme clairement la porte à Marseille, prié de chercher ailleurs.

Lille verrouille son joyau

Au-delà de l’OM, la Juventus Turin espérait aussi tirer son épingle du jeu. Mais là encore, Létang a douché les espoirs transalpins. « À l’heure actuelle, je n’ai pas reçu d’offre. Les médias italiens ont tendance à s’enflammer. Il n’y a pas d’accord du tout et pas d’échanges sur un départ d’Edon en Italie », a-t-il tranché devant la presse.

S’il a reconnu avoir discuté avec Damien Comolli, désormais en poste à la Juve, le patron du LOSC a été limpide : Zhegrova ne bougera pas. Une sentence lourde de sens pour l’OM, qui voit s’envoler une piste offensive prioritaire à quelques jours de la fin du mercato. La chasse au buteur se poursuit donc pour Benatia, mais sans Zhegrova.