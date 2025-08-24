ASSE : La grosse charge de Horneland contre ses joueurs !

Eirik Horneland, malgré une victoire précieuse et une première place de l’ASSE en Ligue 2, n’a pas mâché ses mots. Le coach des Verts a pointé du doigt l’attitude et le manque d’intensité de son équipe face à Boulogne. Une sortie musclée qui sonne comme un avertissement.

ASSE : Horneland furieux malgré la victoire

L’AS Saint-Étienne a renoué avec l’essentiel samedi soir : les trois points. Les Verts se sont imposés sur la pelouse de l’US Boulogne CO (0-1) grâce à une défense solide et un deuxième clean sheet consécutif. Ce succès, le deuxième d’affilée, propulse le club forézien en tête du classement (7 points, +5). Un début de saison idéal, du moins sur le plan comptable.

Mais dans le jeu, les Verts ont souffert. Trop attentistes, trop lents, pas assez mordants. Et cela n’a pas échappé à leur entraîneur. Au micro de beIN SPORTS, Eirik Horneland a livré une analyse sévère : « Nous devons être plus intenses, mettre plus de rythme, pour jouer selon nos qualités. Nous avons été trop lents. Il faut avoir une meilleure attitude », a-t-il balancé.

« Un cauchemar d’être sur le banc »

Le technicien norvégien, loin d’être rassuré par cette première place, a même dressé un constat inquiétant. Selon lui, l’équipe a abordé la rencontre avec légèreté : « Je pense que c’est la préparation mentale. Nous n’avons pas assez respecté l’adversaire, le match, le contexte. Rien n’est acquis », regrette Horneland.

La frustration du Norvégien a atteint son paroxysme lorsqu’il a évoqué son ressenti sur le banc : « Aujourd’hui, c’était un cauchemar d’être sur le banc de touche », a-t-il dit. Des propos cinglants qui résonnent comme une piqûre de rappel. Car si l’ASSE veut retrouver l’élite, elle devra allier efficacité et intensité.