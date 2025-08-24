OM : Après la bagarre, un nouveau coup de massue !

Déjà sonné par l’altercation Rowe – Rabiot, l’OM plonge un peu plus dans la tourmente. Entre tensions internes, désillusions sportives et menaces de départ, le club phocéen vit un week-end cauchemardesque. Rien ne semble enrayer la spirale négative.

OM : Une altercation qui laisse des traces

Rien ne va plus à Marseille. La bagarre entre Rowe et Rabiot a fissuré un vestiaire déjà fragile. Les deux joueurs, placés sur la liste des transferts à dix jours de la fin du mercato, symbolisent l’instabilité chronique qui mine le club. Sur le plan sportif, l’OM perd deux éléments et, moralement, le groupe vacille un peu plus.

Lire aussi : OM – Paris FC: Après l’altercation, le groupe de la réaction

À voir

Mercato Stade Rennais : Une recrue poussée vers la sortie

La direction phocéenne, contrainte de réagir dans l’urgence, fait face à un double casse-tête : recoller les morceaux d’un effectif amoindri et gérer une image sérieusement écornée. À Marseille, les secousses ne manquent jamais, mais celle-ci risque de laisser des cicatrices durables.

La filière féminine frappée par la tempête

Comme si cela ne suffisait pas, la section féminine est également touchée. La défenseuse norvégienne Maria Thorisdottir, fraîchement arrivée, aurait décidé de rentrer prématurément en Norvège après avoir assisté à l’altercation qui a interrompu la rencontre contre le Club Esportiu Europa. Choquée, elle pourrait claquer la porte avant même d’avoir disputé une rencontre officielle sous le maillot olympien.

Lire aussi : Mercato : Après la bagarre, Marseille proche d’un coup de génie !

Ce possible départ serait une nouvelle tuile pour l’Olympique de Marseille féminin, qui misait sur son expérience internationale. Perdre un tel profil, dans un contexte déjà pesant, renforcerait le sentiment d’instabilité. Et à Marseille, ce sont autant les résultats que le climat délétère qui inquiètent désormais.

La réserve s’incline dans la douleur

Même la réserve n’a pas échappé à la tourmente. Opposée à Alès pour l’ouverture du National 3, l’équipe de Romain Ferrier s’est inclinée 2-1 dans les arrêts de jeu. Un scénario cruel, ponctué par deux buts encaissés sur corner, symbole d’une fragilité défensive flagrante.

À voir

Mercato PSG : Le Paris SG rend Tudor fou !

Lire aussi : Mercato : Un prodige portugais rend fou De Zerbi !

Malgré l’égalisation d’Ange Lago, l’un des rares à tirer son épingle du jeu, les jeunes Olympiens ont sombré dans la fébrilité. « Une bonne claque pour rebondir », a concédé Ferrier. Mais à Marseille, les claques s’enchaînent, et l’horizon reste bien sombre.