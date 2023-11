En fin de contrat avec le PSG en juin 2024, Kylian Mbappé rêve de rejoindre le Real Madrid. Mais Chelsea joue les trouble-fêtes dans ce dossier.

Mercato PSG : Chelsea s’invite dans la bataille pour Kylian Mbappé

Le début d’année 2024 sera déterminat pour l’avenir de Kylian Mbappé. À six mois de la fin de son contrat avec le Paris Saint-Germain, l’attaquant tricolore sera libre de signer un préaccord avec le club de son choix dès l’ouverture du mercato de janvier. Malgré la pression de la direction du PSG, le joueur de 24 ans maintient sa position inchangée, en refusant de signer un nouveau bail à Paris.

Sa situation contractuelle attire alors l’attention de plusieurs grands clubs européens. Le Real Madrid est bien entendu présenté comme la destination favorite pour accueillir Kylian Mbappé, qui nourrit toujours le rêve de défendre un jour les couleurs madrilènes. Sauf que la Maison-Blanche semble dorénavant réticente à l’idée de boucler sa signature.

Cette hésitation du Real Madrid risque de faire les affaires d’autres prétendants. En plus du Bayern Munich, Liverpool et Arsenal, Chelsea vient aussi de s’inviter dans la bataille à la signature de Kylian Mbappé. Le média britannique Football London assure en effet que les Blues ont de grandes ambitions pour le mercato estival et visent la signature de l’attaquant parisien pour leurs projets de 2024.

Des négociations en vue entre Kylian Mbappé et Chelsea

L'idée de la direction de Chelsea serait même d'entamer des négociations avec l’entourage de Kylian Mbappé dès le mercato hivernal pour évaluer la possibilité d’une future collaboration entre les différentes parties. Reste à savoir si cette future approche du club londonien portera ses fruits.

Pour le moment, le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, n’a pas encore dit son dernier mot pour son attaquant vedette et espère le conserver au terme de la saison. De son côté, l’ancien attaquant monégasque reste concentré sur son aventure à Paris et entretient toujours le suspense sur sa prochaine destination.