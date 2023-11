En fin de contrat au terme de la saison, Kylian Mbappé pourrait quitter le PSG en tant qu’agent libre. Mais le Real Madrid ne serait plus intéressé par son arrivée.

Mercato PSG : Le Real Madrid tire un trait sur Kylian Mbappé

Face aux nombreuses rumeurs qui annoncent régulièrement l’arrivée libre de Kylian Mbappé en provenance du Paris Saint-Germain, le Real Madrid a récemment produit un communiqué pour faire la lumière sur ce dossier. « Au vu des informations émises et publiées récemment par différents médias, qui spéculent sur de prétendues négociations entre le joueur Kylian Mbappé et notre club, le Real Madrid souhaite déclarer que ces informations sont catégoriquement fausses et qu'aucune négociation de ce type n'a eu lieu avec un joueur appartenant au PSG », écrivait ainsi le Real Madrid.

Et selon la presse espagnole, Florentino Pérez et les dirigeants madrilènes mettent bien à exécution leur plan pour l’attaquant de 24 ans. Le programme « Carrusel Deportivo » sur la radio espagnole La SER a révélé mercredi que la Maison-Blanche, lassée par les nombreux rebondissements dans ce dossier, a définitivement écarté l'option d'une arrivée de Mbappé l'été prochain. Une tendance confirmée ces dernières heures dans la capitale espagnole.

Kylian Mbappé n’est plus « n’existe plus » pour le Real Madrid

En effet, le média OK Diario assure ce samedi qu’au sein de la direction du Real Madrid, des voix s’élèvent d’ores et déjà pour affirmer que le meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain « n'existe plus » dans les plans de Florentino Pérez. Contrairement aux années passées, plus personne n’évoque le nom de Kylian Mbappé, les Merengues ne voyant aucune urgence concernant sa signature. Interrogé sur Mbappé, Carlo Ancelotti a tout simplement esquissé la question. « Ce qui doit arriver arrivera », confie une source interne au club madrilène.