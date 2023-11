Prêté par l’ASSE à Pau FC l’été dernier, Louis Mouton songe à son retour à Saint-Etienne. Il veut s’imposer dans son club formateur. Il a laissé un message dans ce sens à Loïc Perrin.

Mercato ASSE : Louis Mouton rêve de s'imposer à Saint-Etienne

Lancé en Ligue 2 la saison dernière par Laurent Batlles, Louis Mouton n’a pas réussi à imposer dans l’équipe de l’ASSE cette saison. Après l’échec des Verts pour la montée, l’entraineur a préféré des joueurs aguerris au haut niveau lors de l’exercice présent. De ce fait, le jeune milieu de terrain a fait ses valises et a quitté le cocon familial stéphanois. Il a été prêté à Pau FC, toujours en Ligue 2, mais sans option d’achat. Il a décidé de partir pour se donner les moyens d’avoir plus de temps de jeu. Lié à Saint-Etienne jusqu’à fin juin 2025, Louis Mouton a évoqué son avenir dans le Forez pour Poteaux-Carrés. Il déclare qu’il aimerait « briller avec le maillot Vert ».

Son départ de l’ASSE pour Pau lui a laissé « un goût d'inachevé ». Il rêve donc d’un retour dans le Forez, pour aider les Verts à monter en Ligue 1 s’ils n’y arrivent pas à l’issue de l’exercice 2023-2024. « Jouer en Ligue 1 avec Sainté, c'est un truc que je veux vivre. C'est mon objectif, mais je ne sais pas s'il sera réalisable », a-t-il confié dans son interview.

Louis Mouton bosse dur à Pau pour séduire Saint-Etienne

Pour l’instant, Louis Mouton se concentre sur sa saison avec le club palois. Il veut progresser et réussir son prêt à Pau, afin de revenir à Saint-Etienne plus aguerri. Surtout qu’il est suivi de près par Loïc Perrin, à l’image de tous les joueurs prêtés par l’ASSE. « J'ai une saison pour bosser dur, et on verra ce qu'il se passera quand je retournerai à Saint-Etienne », a-t-il déclaré. Pour rappel, le natif de Saint-Priest-en-Jarez (Loire) a été titulaire 8 fois en Ligue 2 avec son nouveau club. Il espère enchainer les matchs jusqu’à la fin de la saison.