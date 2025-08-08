Mercato OL : Accord trouvé, Lyon tient son nouveau gardien

L’OL est sur le point d’accueillir son nouveau gardien de but numéro 1. Le club rhodanien a trouvé un accord avec le RCD Majorque en Espagne, pour le transfert de Dominik Greif.

Mercato : Accord entre l’OL et Majorque pour Greif

L’OL tient en fin le successeur de Lucas Perri ! S’étant mis d’accord avec Dominik Greif depuis le départ de Lucas Perri à Leeds United, la direction de Lyon négociait l’indemnité de transfert du portier de 28 ans avec son club, Majorque. Au bout de plusieurs semaines de négociations, les deux clubs auraient trouvé un terrain d’entente, selon les informations de médias majorquins.

L’Equipe donne plus de détails sur l’accord conclu par l’Olympique Lyonnais et son homologue espagnol. D’après le quotidien sportif, ils se sont entendus sur une indemnité de transfert d’un montant de quatre millions d’euros, plus des bonus pouvant aller jusqu’à 1,25 million d’euros. De plus, Majorque converse un intéressement de 10 % sur la plus-value d’un potentiel future transfert de Dominik Greif, à en croire la source.

OL : Dominik Greif, cinquième recrue esivale de Lyon

Il faut rappeler que le club de Liga exigeait 6 millions d’euros au départ, mais Michele Kang n’a pas souhaité rehausser son offre pour le gardien entré dans sa dernière année de contrat et déjà d’accord pour rejoindre Lyon. Cette donne a certainement poussé la direction du Real Club Deportivo Mallorca a finalement revoir ses exigences à la baisse.

Sauf revirement inattendu, Dominik Greif va donc rejoindre l’équipe de Paulo Fonseca avant la première journée de la Ligue 1 prévue le samedi 16 août. Il sera la cinquième recrue estivale de l’OL, à la suite d’Afonso Moreira, Ruben Kluivert, Pavel Sulc et Tyler Morton. En plus de Nicolas Tagliafico, dont la signature a été prolongée, le 1er août dernier, soit un mois après la fin de son contrat.