Mercato PSG : Lucas Chevalier a validé sa visite médicale

Le transfert le plus espéré de ce mercato du PSG vient d’être bouclé. Lucas Chevalier, ancien portier du LOSC, a passé avec succès sa visite médicale avant la signature de son contrat.

Mercato : Le transfert de Lucas Chevalier du LOSC au PSG finalisé

Lucas Chevalier appartiendra bien au Paris Saint-Germain la saison prochaine. Le portier français de 23 ans va signer un contrat de longue durée avec le club parisien. Il a passé ce vendredi sa visite médicale préalable à la signature de son contrat, selon le média sportif RMC Sport. Aucun problème n’ayant été décelé lors de ce grand contrôle médical, le gardien lillois s’est engagé dans la foulée avec le Paris Saint-Germain.

Les conditions du transfert de Lucas Chevalier

On sait depuis 48 heures que le LOSC a trouvé un accord avec le PSG autour de 40 millions d’euros d’indemnité de transfert. Des bonus sur la performance du joueur à Paris, ainsi que sur son éventuelle revente, élèveront cette somme à 55 millions d’euros. Cette indemnité de transfert place donc Lucas Chevalier sur la liste des gardiens de but les plus chers au monde.