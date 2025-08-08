INFO Mercato : Bradley Barcola à Liverpool, Rodrygo au PSG ?

Bradley Barcola figure parmi les profils appréciés par Liverpool, où ses qualités sont reconnues. Si cet intérêt se concrétise par une offre irrécusable, le PSG pourrait jeter son dévolu sur Rodrygo, l’attaquant du Real Madrid, pour renforcer son effectif.

Mercato PSG : Liverpool insiste pour Bradley Barcola

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2028, Bradley Barcola attise des convoitises. Après le Bayern Munich, qui s’est heurté à l’intransigeance de Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos, c’est désormais au tour de Liverpool de tenter de forcer la main aux dirigeants du Paris Saint-Germain pour l’attaquant de 22 ans.

Après avoir perdu Luis Díaz, qui a rejoint le Bayern pour 70 millions d’euros, et dans l’optique d’un transfert de Darwin Nunez à Al-Hilal, les Reds seraient prêts à investir plus de 100 millions d’euros pour recruter Bradley Barcola. Pour le moment, le PSG refuse d’évoquer un départ de l’ancien milieu offensif de l’Olympique Lyonnais.

« Bradley Barcola figure parmi les profils appréciés par Liverpool, où ses qualités sont reconnues. Malgré cet intérêt, aucune initiative concrète n’a été entreprise par le club anglais pour le moment. À Paris, la position est ferme : le Paris Saint-Germain souhaite poursuivre avec Barcola sur le long terme et le joueur veut de même. Une offre de prolongation est bien en préparation. Il n’a jamais été question de le vendre. Aucune offre de Liverpool en approche pour l’instant. Le Bayern de Munich n’a jamais été intéressé par le joueur », explique le compte Twitter PSG Inside Actus.

Pour autant, Luis Campos n’est pas dupe et est bien conscient que Barcola, qui n’est plus un titulaire depuis l’explosion de Désiré Doué et l’arrivée de Khvicha Kvaratskhelia, pourrait être attiré par un temps de jeu plus régulier chez un autre grand d’Europe, s’active déjà en coulisses pour parer à toute éventualité. Rodrygo Goes serait ainsi toujours dans les plans du Champion de France.

Rodrygo pour tourner la page Barcola au PSG

Alors que Luis Enrique veut absolument doubler chaque poste, le probable départ de Bradley Barcola devrait pousser le Paris SG à recruter un nouvel attaquant cet été. Et selon les informations du journaliste Fabrizio Romano, le club de la capitale aurait clairement coché le nom de Rodrygo pour renforcer son secteur offensif en cas de départ du natif de Lyon.

Poussé vers la sortie au Real Madrid, l’attaquant brésilien de 24 ans pourrait ainsi être l’un des gros tubes de ces trois dernières semaines du mercato estival. Mais « le PSG attend une concrétisation des intérêts de Liverpool pour Bradley Barcola avant d’ouvrir officiellement le dossier » Rodrygo, assure le spécialiste mercato italien. Selon des médias espagnols, un chèque compris de 80 à 100 millions d’euros pourrait suffire pour boucler le transfert de l’ancien prodige de Santos. Affaire à suivre…