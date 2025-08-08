Mercato PSG : Donnarumma tranche pour son prochain club !

Poussé vers la sortie par l’arrivée de Lucas Chevalier au PSG, en provenance du LOSC, Gianluigi Donnarumma a une préférence claire pour la suite de sa carrière. Explications.

Mercato PSG : Donnarumma pas surpris par l’arrivée de Chevalier

Malgré une saison XXL couronnée par le premier sacre du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, Gianluigi Donnarumma s’apprête à plier bagage. Refusant catégoriquement de prolonger son contrat aux conditions imposées par le club, le gardien de but italien est prié de se trouver un nouveau point de chute.

Ce vendredi, L’Équipe révèle que Donnarumma était bien conscient qu’au fur et à mesure que ses exigences salariales étaient repoussées par Luis Campos, le PSG préparait sa succession au poste de gardien de but. Le portier de 26 ans aurait même confié cette crainte à certains de ses coéquipiers.

L’arrivée prochaine de Lucas Chevalier pour 55 millions d’euros, bonus compris, n’aurait guère surpris l’ancien joueur de l’AC Milan. Aucun accord n’ayant donc été trouvé, Donnarumma s’apprête à faire ses valises pour quitter les rangs du Paris SG. D’ailleurs, le natif de Castellammare di Stabia aurait d’ores et déjà une idée claire de sa prochaine destination.

Donnarumma souhaite rejoindre Manchester United

Ces dernières heures, le journaliste Ben Jacobs affirme que la direction du Paris Saint-Germain serait prête à délivrer un bon de sortie à Gianluigi Donnarumma contre un chèque de 30 millions d’euros pour sa dernière année de contrat. Un montant largement dans les cordes de tous les prétendants du dernier rempart de la Nazionale, notamment Galatasaray, le Real Madrid, le Bayern Munich, Manchester United, Chelsea et Manchester City.

Cependant, selon les dernières informations du Daily Mirror, les Red Devils seraient à l’heure actuelle les grands favoris pour arracher la signature de Donnarumma. Le tabloïd britannique explique que le numéro 1 du PSG « souhaite rejoindre Manchester United. »

Cela tombe puisque le club anglais serait tout aussi excité à l’idée d’attirer l’ancien coéquipier de Lionel Messi pour pousser André Onana vers la sortie. À trois semaines de la fin du mercato estival, les pensionnaires d’Old Trafford devraient donc prochainement passer à l’offensive pour tenter de trouver rapidement un accord avec le Paris Saint-Germain. Affaire à suivre…