Mercato OM : Surprise totale, une pépite file au Genoa !

La fin du mercato de l’OM continue de surprendre. Après Simon Ngapandouetnbu, c’est au tour de Gaël Lafont de quitter gratuitement le navire marseillais en faveur du Genoa.

Mercato : Gaël Lafont quitte l’OM pour le Genoa

Le mercato de l’Olympique de Marseille ne concerne pas seulement le groupe dirigée par Robero De Zerbi. Alors que de deux ou trois recrues supplémentaires sont attendues, un coup de tonnerre secoue actuellement la réserve de l’OM. L’un des grands espoir du club, Gaël Lafont, vient de faire ses valises pour l’Italie.

Lire aussi : Mercato OM : Un geste rare de Longoria salué par Montpellier

Le jeune milieu de terrain, vainqueur de la Coupe Gambardella avec les U19, a été libéré de son contrat avec l’OM avant de s’engager gratuitement avec le Genoa, indique Sky Sports. Ce revirement marque un tournant dans la carrière du jeune joueur. Après avoir cédé Simon Ngapandouetnbu à Montpellier, l’OM a visiblement évité de retenir Gaël Lafont. Ce dernier refusait de prolonger son contrat expirant en juin 2026 à Marseille.

⚪️🔵 OM 2006-born talent Gael Lafont signs as permanent deal at Genoa. #TeamOM @SkySport pic.twitter.com/WUVSEfY69h — Luca Bendoni (@LucaBendoni) August 8, 2025

Un pourcentage inclus dans le deal

La direction de l’OM a toute de même pris la précaution de négocier un pourcentage sur une future revente du jeune Minot. Cela lui permettra de tirer profit d’une éventuelle plus-value si Gaël Lafont venait à exploser en Italie. Ce transfert est surtout une belle occasion pour le principal concerné de débuter sa carrière dans un nouveau championnat.

À voir

Mercato OL : Accord trouvé, Lyon tient son nouveau gardien

Lire aussi : Mercato OM : 70 M€ ! L’énorme affaire qui s’offre à Longoria

Ce départ confirme par ailleurs les difficultés de l’OM à retenir ses jeunes pousses. D’autres départs devraient suivre avant la fermeture du mercato.