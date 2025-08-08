ASSE : Des surprises dans la première compo contre Laval

L’entraîneur de l’ASSE, Eirik Horneland, a retenu 18 joueurs pour affronter le Stade Lavallois, samedi à Laval. L’on note des surprises dans la compo.

ASSE : Stassin, Bernauer, Jaber et Duffus absents

Le premier groupe de l’ASSE pour la saison 2025-2026 est connu. Il est composé de 18 joueurs, mais avec les absences notables de Lucas Stassin et Maxime Bernauer. Mahmoud Jaber et Joshua Duffus, deux des sept recrues estivales, sont aussi absents de l’équipe retenue contre le Stade Lavallois, lors de la première journée de Ligue 2.

Les trois premiers sont blessés, tandis que le dernier n’est pas encore qualifié par la LFP. En revanche, Eirik Horneland a convoqué deux des trois dernières recrues en date de l’AS Saint-Etienne, à savoir Joao Ferreira et Ebenezer Annan.

Première pour Jules Mouton et El Jamali en Ligue 2

L’entraîneur de l’ASSE a aussi retenu deux jeunes joueurs dans son équipe : Jules Mouton (20 ans) et Nadir El Jamali (18 ans). Le milieu défensif de 20 ans et le milieu offensif de 18 ans sont partis pour faire leurs premiers pas en Ligue 2 avec leur club formateur.

Pour la compo face à Laval, la première équipe du technicien norvégien sera évidemment inédite. Gautier Larsonneur sera le gardien et capitaine. La paire en défense centrale sera composée de Mickaël Nadé et la recrue Chico Lamba. Ils devraient être accompagnés de Dennis Appiah à droite et d’Ebenezer Annan à gauche.

À voir

Mercato OM : Surprise totale, une pépite file au Genoa !

Dans l’entrejeu, Aïmen Moueffek et Florian Tardieu seront titulaires, en association avec le jeune Luan Gadegbeku. En attaque, le trio composé d’Irvin Cardona, Augustine Boakye et Zuriko Davitashvili devrait être aligné.

La compo probable de l’ASSE contre Laval :

Gardien de but : G. Larsonneur

Défenseurs : M. Nadé, C. Lamba, D. Appiah, E. Annan

Milieux de terrain : A. Moueffek, F. Tardieu, L. Gadegbeku

Attaquants : I. Cardona, A. Boakye et Z. Davitashvili

Remplaçants : B. Maubleu, J. Ferreira, L. Traoré, J. Mouton, I. Miladinovic, El Jamali, Ben Old