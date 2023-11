Blessé à l’épaule, Gautier Larsonneur a entamé sa rééducation. Le gardien de but de l’ASSE a donné de ses nouvelles sur les réseaux sociaux.

ASSE : Gautier Larsonneur entame sa rééducation à Clairefontaine

Victime d’une grosse blessure à l’épaule gauche à l’entrainement, le 28 octobre dernier, Gautier Larsonneur a quitté Saint-Etienne pour se faire soigner, après un détour en Bretagne. Il a entamé une autre phase de sa rééducation. Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, le gardien de but montre qu’il a entamé sa reathlétisation au centre médical de Clairefontaine. Sera-t-il disponible avant la date fixée pour son retour ? Possible, si sa guérison se fait plus vite que prévu.

Pour rappel, Laurent Batllesavait indiqué que Gautier Larsonneur devrait faire son retour à la compétition à la mi-janvier 2024. Malgré sa grave blessure, Gautier Larsonneur n’a pas été opéré. Cependant, il doit se soumettre à « une rééducation particulière par rapport à sa blessure qui est très particulière », comme l’avait expliqué l’entraineur des Verts en conférence de presse. Répondant aux nombreux messages d’encouragement et de soutien reçus, le gardien de but de 26 ans avait demandé de la patience aux supporters, mais surtout « un top mental et une bonne récupération » pour lui, afin de les retrouver bientôt.

Gautier Larsonneur, le dernier rempart de Saint-Etienne

Recruté au Stade Brestois en janvier 2023, Gautier Larsonneur s’est imposé comme le dernier rempart de l’ASSE depuis sa signature au club. Son bilan sous le maillot des Verts est de 18 victoires, 8 nuls et 6 défaites. En l'absence du natif de Saint-Renan (Finistère), Laurent Batlles a fait confiance à sa doublure Etienne Green (23 ans). Mais ce dernier a concédé deux défaites, dont une lourde à Auxerre (5-2), avant la trêve internationale. Le jeune portier a encaissé 6 buts lors des 3 matchs consécutifs disputés en Ligue 2, alors que Gautier Larsonneur avait encaissé le même nombre de buts en 11 matchs, dont 6 clean sheet cette saison.