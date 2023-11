Un an et demi après son arrivée, Casemiro songe à quitter Manchester United. Associé au PSG, le milieu défensif brésilien a une préférence pour son avenir.

Mercato PSG : Casemiro veut changer d’air cet hiver

Avec la blessure et la longue indisponibilité de Warren Zaïre-Emery, le Paris Saint-Germain a fait du recrutement d’un milieu de terrain défensif une priorité lors du prochain mercato hivernal. Ces derniers jours, la presse anglaise a évoqué un éventuel intérêt pour Casemiro. Arrivé à l’été 2022 contre un chèque de 70 millions d’euros, l’ancien milieu de terrain du Real Madrid aimerait déjà quitter les rangs de Manchester United. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2026, l’international brésilien de 31 ans ne se sent pas à son aise au sein de l’effectif d’Erik ten Hag, Casemiro aimerait rejoindre un nouveau projet dans les mois à venir, selon les informations du média espagnol Relevo.

Une tendance confirmée par le Daily Mirror, qui assure que l'ancien partenaire de Cristiano Ronaldo ne serait pas du tout content du recrutement des Red Devils, qui après avoir fait venir le Marocain Sofyan Amrabat songeraient désormais à signer le milieu défensif du Benfica Lisbonne, Joao Neves, dès cet hiver. Dans le besoin au même poste, le Paris SG pourrait être une belle option pour Casemiro. Toutefois, le natif de Sao José dos Campos aurait d'autres plans pour son avenir.

Casemiro en route pour l’Arabie saoudite ?

En effet, d’après les renseignements obtenus par le portail Relevo, Casemiro envisagerait ses options pour le prochain mercato de janvier et la possibilité de rejoindre le championnat saoudien aurait d’ores et déjà été évoquée avec son entourage. Alors que le Paris Saint-Germain pourrait passer à l’action pour l’expérimenté brésilien pour suppléer la jeunesse de Warren Zaïre-Emery, Manchester United tenterait de le convaincre de rester à Old Trafford jusqu’à la fin de la saison. Mais une bonne offre pour un joueur estimé à 40 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt pourrait faire réfléchir la direction du club mancunien. Reste maintenant à savoir si Luis Campos parviendra à attirer Casemiro cet hiver.