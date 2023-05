Alors que l'attaquant du PSG, Neymar, est évoqué du côté de Man United, Erik ten Hag a lâché une première réponse en conférence de presse.

Mercato PSG : Neymar pourrait être prêté à Manchester United

Il y a quelques heures, L'Équipe annonçait un possible départ de Neymar en direction de Manchester United. Rapidement, Fabrizio Romano a démenti l'information via son compte Twitter, mais cela n'enterre pas l'hypothèse de manière définitive. Blessé à la cheville depuis le mois de février dernier, l'attaquant brésilien ne rejouera pas avec le PSG cette saison, et le club de la capitale ne semble plus être enclin à le conserver.

Un choix qui peut se comprendre, car pour les 222 millions d'euros dépensés à l'été 2017, le rendement de Neymar sous les couleurs parisiennes n'a pas été celui espéré par le club de la capitale. Trop souvent blessé, et coupable de plusieurs écarts de conduites, le joueur de 31 ans a beaucoup fait parler de lui, mais pas toujours de la meilleure des façons. Aujourd'hui, le voir continuer sous le maillot parisien paraît peu probable, et il risque d'agiter grandement l'actualité dans les prochains jours.

Erik ten Hag répond à la rumeur envoyant Neymar à Man United

Présent en conférence de presse ce mercredi afin d'évoquer la rencontre des Reds Devils face à Chelsea (demain à 21h), Erik ten Hag a bien évidemment été questionné sur la rumeur concernant une possible arrivée de Neymar à Manchester United. Pour répondre à la question, le technicien néerlandais a lâché une réponse assez énigmatique. "Quand nous aurons des nouvelles, on vous avisera." Pas de quoi en tirer de quelconques conclusions pour le moment.

Une chose est sûre, Manchester United fait très certainement partie des seuls candidats capables de s'aligner sur le salaire du joueur brésilien, ainsi que sur le montant de son transfert. Si le rachat du club anglais par le Qatar venait à être officialisé dans les prochaines semaines, cela pourrait grandement faciliter l'opération.