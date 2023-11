Le départ de Raphaël Varane de Manchester United anime le pré-mercato hivernal. Le RC Lens, son ancien club, est intéressé par ses services, mais...

Mercato RC Lens : Raphaël Varane convoité par le Bayern Munich

Recruté en aout 2014 contre une indemnité de transfert de 41 millions d’euros, Raphaël Varane pourrait quitter Manchester United. Il est certes sous contrat avec le club du nord-ouest de l’Angleterre jusqu’en juin 2025, mais il ne rentre plus dans les plans d’Erik ten Hag. En 8 apparitions en Premier League, le défenseur central a été titulaire 4 fois. Pis, il a disputé seulement 17 lors des deux dernières journées avant la trêve internationale.

À quelques semaines de l’ouverture officielle du mercato d’hiver, la rumeur sur le départ de l’international français s’intensifie. Une rumeur persistante l’annonce vers le Bayern Munich. Selon The Sun, le départ de Raphaël Varane devrait se faire, mais pas cet hiver. Le manager des Reds Devils souhaite en effet le garder jusqu’à la fin de saison, vu les blessures dans son effectif, à en croire le tabloïd britannique.

Mercato : Franck Haise intéressé par les services de Raphaël Varane

Formé au RC Lens et révélé par le club du Nord, Raphaël Varane est toujours dans le cœur des supporters du stade Bollaert, même s'il n’a joué qu’une saison 2010-2021 en Ligue 1. Franck Haise a été interrogé sur un possible intérêt des ''Sang et Or'' pour son ancien défenseur. Et sa réponse est sans détour. « Si Raphaël veut revenir, il est accueilli les bras ouverts », a-t-il déclaré.

Mais le joueur de 30 ans a encore un an et demi de contrat à Manchester United et il est évalué à 35 000 millions d’euros. De plus, son salaire colossal pourrait être un obstacle pour le RCL, comme l’a souligné Franck Haise. D'après ce dernier, si c'est « compliqué pour le Bayern Munich de payer son salaire », qu'en sera-t-il du RC Lens. Pour finir, l’entraineur des Lensois espère une décision de l’international français en faveur d’un retour à Lens.